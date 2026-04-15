Un centenar de escolares participa en el arranque de una nueva edición de Prensa en mi mochila con Pepa Fernández

Un centenar de escolares participa en el arranque de una nueva edición de Prensa en mi mochila con la periodista Pepa Fernández - DIPUACIÓN

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de escolares de los colegios Miguel de Cervantes y Antonio Machado ha participado hoy en el arranque de la octava edición del proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi mochila, que ha protagonizado la periodista de RTVE Pepa Fernández.

Se trata de una iniciativa de la Asociación de la Prensa de Málaga que cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga, la Fundación "la Caixa" y CaixaBank.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha asistido a este encuentro, celebrado en el Centro Cultural La Malagueta, junto a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, y el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Enrique Sánchez.

El proyecto da un paso más en esta edición con la incorporación de la Formación Profesional a sus contenidos formativos, que hasta ahora abarcaban Primaria, Secundaria y Bachillerato. La iniciativa tiene como objetivo acercar los medios de comunicación a las aulas y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas. En esta edición participarán cerca de 2.700 estudiantes de 50 centros educativos.

Pepa Fernández, directora y presentadora del programa de RTVE 'No es un día cualquiera', ha sido la encargada de abrir esta nueva edición. Durante el encuentro, ha compartido su experiencia profesional con el alumnado, que ha podido entrevistarla y plantearle cuestiones sobre su trayectoria y el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual.

Ha animado a los escolares a escuchar radio, medio que definió como "el más sincero y cercano" y a apostar por ser periodistas, si esa es su vocación. Asimismo, ha puesto en valor el directo frente al pódcast y ha alertado sobre "los riesgos de la desinformación", defendiendo un periodismo "basado en la verificación, la honestidad y el contraste de fuentes, además de destacar la importancia del trabajo en equipo".

La periodista expresó su deseo de que la radio continúe siendo en el futuro un medio fiable y cercano, capaz de acompañar a la sociedad, y confió en que su legado sea el de haber estado al lado de los oyentes con honestidad y humanidad.

Por otro lado, han recordado que Prensa en mi mochila es un programa de alfabetización mediática que busca dotar a los jóvenes de herramientas para comprender, analizar y producir información de forma responsable en el entorno digital. A través de talleres, se abordan cuestiones como el funcionamiento del sistema mediático, la desinformación, la inteligencia artificial, las redes sociales o la ciberseguridad.

El proyecto se completa con diversas actividades a lo largo del curso escolar, entre ellas un concurso escolar, cuya convocatoria se abrirá próximamente, y la Semana de los Medios en la Escuela, que se celebrará del 20 al 24 de abril. Durante esos días se organizarán visitas a medios de comunicación y se emitirán programas en directo desde las aulas.