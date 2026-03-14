El centro cultural La Malagueta inaugura la exposición 'Un viaje interior' de Txema Rodríguez sobre la Semana Santa en una decena de municipios de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta su nueva programación semanal. La agenda estará marcada por la inauguración de la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo Txema Rodríguez, una propuesta que recorre distintas celebraciones de Semana Santa en la provincia desde una mirada documental y artística. Además, el centro continúa con nuevas sesiones de sus ciclos con Aurora Luque y Tamar Novas, entre otros invitados.

La programación comenzará el lunes 16 de marzo, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo '20/20/20: encuentros poéticos', coordinado por el periodista Alberto Gómez. El encuentro reunirá a los poetas Juan Antonio González-Iglesias y Aurora Luque, dos de las voces más reconocidas de la poesía española contemporánea, en una conversación sobre las distintas maneras de actualizar el legado clásico en la literatura actual.

La muestra 'Un viaje interior' se inaugurará el martes 17 de marzo. La exposición recoge el viaje fotográfico realizado por Rodríguez a lo largo de nueve municipios de la provincia (Cómpeta, Casarabonela, Antequera, Vélez-Málaga, Archidona, Coín, Frigiliana, Arriate y Cartajima) para explorar cómo se vive la Semana Santa en contextos distintos al de la capital.

A través de procesiones, encuentros y escenas cotidianas, el proyecto construye un mosaico visual que refleja distintas formas de vivir esta celebración profundamente arraigada en el territorio, reuniendo imágenes que trasmiten comunidad, identidad y memoria colectiva. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de mayo.

También el martes 17 de marzo, a las 19.00 horas, el centro acogerá una nueva cita del ciclo 'Who is Who?: Quién es quién en el mundo del arte', coordinado por la historiadora del arte María Jesús Martínez Silvente. En esta ocasión participará el galerista Pedro Maisterra, cofundador de la galería Maisterravalbuena, quien analizará la evolución del papel del galerista y su relación con artistas, instituciones y coleccionistas en el contexto del mercado artístico internacional.

La programación continuará el miércoles 18 de marzo, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo 'Pensamiento político', coordinado por el catedrático Manuel Arias Maldonado. Bajo el título 'Historia, memoria y democracia', el encuentro contará con la participación de la profesora Pilar Mera Costas, experta en historia política contemporánea, con quien se abordará el papel de las políticas de memoria en las democracias actuales.

La semana se cerrará el viernes 20 de marzo, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo 'Vida Pública', coordinado por el escritor y periodista Luis Alegre. En esta ocasión mantendrá una conversación con el actor Tamar Novas, conocido por su trayectoria en cine con títulos como 'Mar adentro', 'Los abrazos rotos', o más recientemente 'Rondallas' por el que también estuvo nominado en los Premios Goya de 2025 como mejor actor de reparto. Asimismo, Tamar tiene una larga carrera en series de televisión y teatro. Durante el encuentro, el intérprete repasará su carrera y reflexionará sobre su experiencia en la industria cinematográfica española.

Todas las actividades tendrán lugar en Sala 001, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, mientras que la exposición podrá visitarse en Puerta 9 en el horario habitual del centro. La agenda completa de actividades puede consultarse en la web del centro.