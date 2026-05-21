El Centro de Excelencia y Oficina del Dato de Málaga ofrece 50 conjuntos de datos urbanos para la transformación digital

Jornada de seguimiento del Centro de Excelencia y Oficina del Dato - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha desarrollado este jueves una jornada de seguimiento del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), proyecto que se puso en marcha en noviembre del pasado año y que hasta la fecha ha identificado 50 conjuntos de datos urbanos en ámbitos como la gestión sostenible, la movilidad inteligente y la competitividad local.

De esta forma, el Consistorio malagueño aporta dicho conjunto de datos a la FEMP para compartir entre ciudades, potenciar la transformación digital urbana y el desarrollo de soluciones y proyectos piloto orientadas a las personas.

El CEOD es un espacio que se integra dentro del proyecto 'Edint - Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes', impulsado y liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de Red.es.

La jornada de seguimiento ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al director general de Organización y Recursos de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Jaime Carnicero, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el subdirector general de Territorios Inteligentes de Red.es, Arturo Rodríguez.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que a través de este plan del Gobierno de España "se va a mejorar la vida de la gente y se hará que los trámites, entre otras cosas, sean más fáciles".

En esta primera etapa de desarrollo, el CEOD ha llevado a cabo una serie de actividades dirigidas a la colaboración pública privada con la captación de interés hacia el proyecto en el ámbito territorial de Málaga, se ha contactado con más de 30 empresas relacionadas con la actividad del Edint para participar y divulgar la existencia del espacio de datos y se está avanzando en alianzas con la UMA para fomentar su dimensión académica.

En el apartado de generación de comunidad se han celebrado once eventos y tres sesiones formativas técnicas enfocadas en tres pilares: espacios de datos, gestión del dato e Inteligencia Artificial (IA) aplicada. También ha albergado talleres relacionados con la gestión de los datos y un "hackatón" entre más de cien jóvenes para aportar soluciones innovadoras.

"COMPARTIR DATOS, CRECER EN OPORTUNIDADES"

Con este nuevo centro, Málaga se ha suma a la red de entidades locales pioneras en España que están liderando la transformación digital de los territorios desde la economía del dato.

En total son doce ciudades: Málaga, A Coruña, Alcoi, Diputación de Badajoz, Fuenlabrada, Diputación de Jaén, Jerez de la Frontera, Logroño, Madrid, Mataró, Santander y Valencia. El objetivo de Edint es actuar como palanca de innovación en servicios públicos y motor de activación económica y de empleo.

En este contexto, el CEOD de Málaga se configura como un laboratorio de innovación local, siguiendo las líneas de actuación establecidas por el programa para el análisis y la puesta en común de datos urbanos. Asimismo busca generar soluciones en tres ámbitos prioritarios: movilidad inteligente, gestión de recursos y servicios públicos y competitividad local.

Entre las primeras líneas de trabajo del CEOD se encuentra el desarrollo de proyectos piloto en ámbitos como la movilidad inteligente, gestión sostenible de la ciudad, y empleo y economía local.