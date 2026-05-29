El certamen 'MálagaCrea' de gastronomía impulsa el talento emergente de chefs andaluces menores de 30 años - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) - El certamen de gastronomía del programa municipal 'MálagaCrea' 2026 ha celebrado este viernes la final y entrega de premios en las instalaciones de la escuela de hostelería de Málaga 'La Cónsula'.

Este concurso, organizado por el Área de Juventud, da la posibilidad de promocionar y reconocer a chefs menores de 30 años que comienzan a desarrollar su trayectoria profesional en las cocinas andaluzas.

Los ganadores de esta edición han sido Raquel Marfil Boxó, con el plato 'Sinestesia Ártica', en el apartado de cocina salada; Víctor Delgado Tello, con 'Migas Torroxeñas', en la categoría de cocina malagueña; y Ana García Abolafio, con el plato 'Brisa de Verano', en cocina dulce.

Por otro lado, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, los premios están dotados con 800 euros para el ganador de cada categoría.

Además del premio en metálico, el ganador de cada categoría ha recibido una selección de productos de Sabor a Málaga de la Diputación Provincial de Málaga; un ejemplar del libro 'De la caña al plato: física y fruición del espeto', de La Carta Malacitana; y un ejemplar del libro 'Al Punto Gastronómico Malagueño', de La Academia Gastronómica de Málaga.

El jurado ha estado compuesto en esta edición por Mercedes Martín, concejala delegada del Área de Juventud; Juan Miguel Rubio, experto en gastronomía; Cynthia Guiles, chef internacional; Pablo Domínguez, gerente del Grupo Ménade; Antonio Carrillo, presidente de La Carta Malacitana; Gerardo Lumbreras, miembro de la Academia Gastronómico de Málaga; y Raquel Hidalgo, directora del CIOMijas.