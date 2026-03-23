Chaves es "muy optimista" con la candidatura de Montero y se ofrece para "participar con mucho gusto" en su campaña

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves atiende a los medios en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha señalado este lunes que es "muy optimista" respecto a las opciones electorales de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como candidata en las próximas elecciones autonómicas, previstas para esta primavera, y ha dicho que está "disponible" para participar en su campaña electoral si el partido se lo ofrece, y que lo haría "con mucho gusto".

Así lo ha indicado el veterano exdirigente socialista andaluz en una atención a medios junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, antes de participar en un coloquio en el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) titulado 'Democracia, Territorio y Oportunidades ante una nueva encrucijada'.

Manuel Chaves, que ha reconocido que hacía ya "muchísimos meses" que no mantenía un encuentro con periodistas, ha respondido a la pregunta de si va a hacer campaña con Montero que él está "disponible", por lo que, "si el partido" le "llama para participar en la campaña", participará en ella "con mucho gusto".

"Para eso estoy", ha agregado el expresidente, quien a la pregunta de cómo ve las "expectativas electorales" del PSOE en Andalucía de cara a los próximos comicios, ha contestado que él es "muy optimista", y que cree que María Jesús Montero es "una buena candidata".

En esa línea, ha reivindicado dos iniciativas de la también vicepresidenta primera del Gobierno como ministra de Hacienda; en concreto, la reforma del sistema de financiación autonómica por la que Andalucía sería "la comunidad autónoma más favorecida, con 5.000 millones de euros" más de financiación al año, y la de la "quita de la deuda" autonómica, que en el caso andaluz ascendería a unos "17.000 millones" de euros, siendo también la región que más "favorecida" se vería con ella, según ha valorado.

Chaves ha criticado que ambas iniciativas "han sido rechazadas, de una manera absolutamente irresponsable, por parte de la Junta de Andalucía" gobernada por Juanma Moreno.

De cara a las próximas elecciones y a la labor que debe realizar el POSE-A, quien fuera presidente de la Junta durante casi 20 años --entre 1990 y 2009-- ha apostado por "trabajar, explicarle a los ciudadanos qué es lo que queremos hacer con Andalucía, y después lo que queremos hacer con España", que pasa por "mejorarla, aumentar la igualdad", según ha abundado antes de resumir que se trata de "explicar" el programa de los socialistas y aclarar "qué es lo que vamos a hacer".

"OLEADA DE DESMANTELAMIENTO DE SISTEMAS PÚBLICOS"

Asimismo, el expresidente andaluz ha advertido de que "en España, y no solamente en Andalucía" en particular, se está asistiendo a "una oleada de desmantelamiento de los sistemas públicos y de las políticas públicas de salud, de educación y de protección a los mayores", así como una "transferencia" y un "traspaso de fondos y recursos del sistema público al privado".

"Esto está ocurriendo en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular, y es también la pretensión y la estrategia que a nivel nacional quiere trasladar" el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "junto con Vox", según ha advertido Manuel Chaves.

En esa línea, ha sostenido que es la "misma política" que siguen tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "cualquier presidente de una comunidad autónoma que pertenezca al PP", porque "es la política del Partido Popular", según ha insistido en señalar.

Se trata de una política "muy peligrosa para el Estado de bienestar en España", según ha agregado Chaves, que ha advertido de que "si no hay Estado de bienestar", o éste "se debilita, la desigualdad en el país aumentará", y eso es "algo que no nos deberíamos permitir", ha sostenido.