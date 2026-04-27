Cinco detenidos por robar maquinaria industrial en empresas y obras de construcción en la provincia de Málaga

Material recuperado tras ser robado en la provincia de Málaga - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas (Málaga), en el marco de los servicios que se realizan en prevención de delitos contra el patrimonio, ha llevado a cabo la operación 'Entregado', en la que han sido detenidas cinco personas por robos con fuerza en interior de empresas y obras de construcción.

Esta red cometía los robos en empresas de alquiler de maquinaria y obras de construcción donde se almacena maquinaria industrial de alto valor, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En el transcurso de la investigación se ha podido determinar que habrían cometido los robos en las localidades de Estepona, Málaga capital, Alhaurín de la Torre y Mijas.

Una vez sustraídas la guardaban en trasteros ilegales en polígonos industriales de la provincia, donde eliminaban cualquier rastro que pudiera identificar la maquinaria. Posteriormente, se valían de terceras personas para deshacerse de todo el material sustraído poniéndolo a la venta en diversos mercadillos.

Tras la autorización judicial, se realizaron registros en varios trasteros de esta organización criminal, dando como resultado la recuperación de gran cantidad de maquinaria industrial.

Por estos hechos han sido detenidas cinco personas por los delitos de pertenencia a organización criminal y robo con fuerza siendo puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.