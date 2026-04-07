CM Málaga abordará los límites del arte digital en V Simposio Internacional sobre Soluciones Digitales

Archivo - CM Málaga 2024 - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, congregará a expertos y profesionales del ecosistema cultural para analizar los límites del arte digital junto a la irrupción de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está redefiniendo la creación artística.

Este será uno de los ejes temáticos clave de esta edición, que se desarrollará en el V Simposio Internacional sobre Soluciones Digitales en Museos y Entidades Culturales, bajo la dirección de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora Ygbart, según ha informado el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en un comunicado.

Bajo el título 'El fluir posdigital: entre la génesis artística, la mirada y la huella', este encuentro abordará la influencia de las tecnologías postdigitales en una ponencia inicial a cargo del artista y científico informático Cezar Mocan.

Seguidamente, se desarrollará un primer bloque centrado en el papel del arte digital en la historia del arte contemporáneo, que acogerá una mesa de debate compuesta por Sandra Álvaro, artista de nuevos medios y doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); el artista Lukas Truniger, con trabajos presentados a nivel internacional en instituciones como LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón), y Semíramis González, historiadora del arte, gestora cultural y comisaria española especializada en arte contemporáneo con perspectiva feminista.

En un segundo bloque temático se debatirá sobre los desafíos técnicos, conceptuales y éticos que enfrenta la preservación y exhibición del arte digital. Este panel contará con Dragan Espenschied, director del programa de preservación digital en Rhizome; Vicente Matallana, director del New Art Centre y de la New Art Foundation, y Olga Sevillano, jefa de Digital Web y responsable de Proyectos Digitales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Por último, en el tercer bloque del simposio se analizarán los efectos de la irrupción de la inteligencia artificial y cómo está reconfigurando las nociones de autor, obra y memoria, así como la práctica artística, los marcos críticos y las estructuras legales e institucionales.

Sobre ello debatirán el artista, escritor y teórico vinculado al arte digital, la poesía experimental y la performance multimedia, Philippe Boisnard, junto a Prodromos Tsiavos, jefe de Desarrollo Digital e Innovación en la Fundación Onassis y director del programa Onassis ONX.

WORKSHOPS Y JORNADAS TÉCNICAS

El programa continuará desarrollándose a través de workshops y las IV Jornadas Técnicas Internacionales para Profesionales del Sector Cultural y Tecnológico, sesiones en las que se profundizará en otras temáticas estratégicas para el sector como la innovación aplicada a la comunicación de la cultura, líneas de financiación, conservación del patrimonio, gestión de colecciones, soluciones tecnológicas para instituciones culturales o la conexión de territorios a través del arte.

Entre las instituciones y entidades destacadas con participación confirmada en los workshops, se encuentran el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Real Fábrica de Tapices y Newton Lab Space, junto al Museo Picasso Málaga y la Fundación Rafael Pérez Estrada.

En el caso de las jornadas técnicas, intervendrán Laura Miguel Baumann, secretaria general de la European Crafts Alliance (ECA); Carlos Cruz Florencia, director de Educación del Museo Interactivo de Economía (MIDE); Antonello Grimaldi, secretario general de la Biblioteca Ambrosiana; Frank Rose, awards director at the Digital Storytelling Lab en School of Arts (Columbia University); Tom Gabbard, CEO of Blumenthal Performing Art, y Pierre Lochon, de Clic France.

La apertura del plazo de inscripciones de CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum será a mediados de abril. Durante la última edición de CM Málaga, celebrada en 2024, la cita congregó a 1.200 profesionales, más de 200 empresas y entidades culturales, y estuvieron representados 16 países.

CM Málaga está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga, junto a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con el apoyo de Diario Sur. Son partners institucionales Andalucía Trade-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía y Acción Cultural Española. Gnoss es partner tecnológico y Fundación Unicaja y EulenArt son Golden partners.