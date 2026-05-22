Condenado en Málaga a 16 años de cárcel por intentar matar a su expareja y herir a su hija que intentó ayudarla

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a 16 años de prisión a un hombre por amenazar e intentar matar a su expareja, a la que apuñaló y quiso tirar por el balcón, y también por la agresión a una de sus hijas, que se interpuso para ayudar a su madre, y a otro hombre. Además, se le impone el alejamiento de las víctimas e indemnizar con 165.400 euros a su exmujer y con 97.200 euros a su hija.

Así se señala en la sentencia, en la que se declara probado que el acusado, en situación administrativa irregular en España con expediente de expulsión en vigor, fue pareja sentimental de la víctima 19 años atrás, habiendo terminado la relación hacía más de cinco años y teniendo dos hijos mayores de edad en común, uno de ellos la que se interpuso.

La mujer se trasladó a trabajar a España y tres años después lo hizo el acusado, que "se obsesionó con su expareja a quien insistía constantemente en retomar la relación, ello en el marco de continuos ataques de celos", según se señala en la resolución dictada por la Sección Octava de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, le decía expresiones del tipo "nadie se va a burlar de mí, te voy a matar, te voy a degollar". En dicho contexto, ambas partes no se veían desde aproximadamente julio de 2023, última vez en que la víctima había accedido a ver al procesado, con el que siempre se encontraba en lugares públicos, debido al temor que le causaba, indica la resolución.

El día de los hechos, el procesado había contactado con su hija con la excusa de ir a ver su expareja para llevarle un regalo por su cumpleaños, por lo que fue la vivienda donde estaban las dos mujeres y la víctima accedió a verle "a pesar del temor accedió a verle". Los tres mantuvieron una conversación "tensa" durante unos minutos, tras lo que la hija salió de la habitación.

Entonces, dice la Sala, se quedaron solos el procesado y la mujer y en un momento determinado, el hombre, "con ánimo de acabar con la vida de esta, de manera súbita e inopinada se abalanzó sobre ella, la golpeó varias veces en la cara, la tiro sobre la cama" y, "con la clara intención de precipitarla al vacío y matarla, la agarró con fuerza y la arrojó sobre el poyo de la ventana que estaba abierta".

Así, llegó "a descolgar su cuerpo hasta la cintura", mientras le decía: "De mí nadie se burla". Ante los gritos "desesperados" de la víctima, su hija entró en el dormitorio e intentó evitar que su padre tirase a su madre por la ventana. De igual modo, intervino para auxiliar un hombre que estaba en ese momento en la vivienda, junto a otras personas.

Pero, dice el Tribunal, "la intervención de estas personas no frenó al procesado", que, para ejecutar el supuesto "plan criminal premeditado de dar muerte a la expareja", sacó un cuchillo que llevaba escondido y "fue directo hacia ella, aunque se interpuso en su camino el hombre, que recibió una cuchillada en la pierna.

En este contexto, según la Sala, el procesado continuó con el mencionado ánimo y se abalanzó sobre la mujer, a la que dio "una puñalada en el cuello y dirigió sucesivos golpes de cuchillo a la zona del pecho y el corazón"; momento en el que la hija se colocó sobre su madre para intentar protegerla.

No obstante, el procesado "con ánimo de atentar, indiferentemente también contra su integridad física de su hija", continuó con el cuchillo contra ambas. Fue detenido en esos instantes por agentes del Cuerpo de Policía Local de Málaga, que le redujeron y encontraron otra arma blanca escondida en su pantalón.

Por estos hechos, las dos mujeres sufrieron lesiones importantes, sobre todo la expareja, que necesitó 104 días de curación, tuvo secuelas. Para la Sala, se trata de un delito de asesinato en grado de tentativa, otro de amenazas graves y un tercero agravado de lesiones con instrumento peligroso.

Además de la pena de prisión y del pago de la indemnización para las dos víctimas, se le impone el alejamiento de las víctimas y la medida de libertad vigilada durante 20 años para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad.

A esta sentencia se llegó partiendo de la conformidad del acusado y de su defensa en la causa con la calificación y la pena pedida por las acusaciones, tanto la narración de hechos como lo expuesto en cuanto a los delitos, la autoría y las penas a imponer.