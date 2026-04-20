Consejo de EMT autoriza tramitación del expediente de contratación para el suministro de autobuses híbridos

Archivo - Autobús en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha autorizado este lunes la tramitación del expediente de contratación para el suministro de 54 autobuses híbridos de 12 metros, ampliable hasta un máximo de 74 unidades, con destino a la renovación de la flota EMT.

Este acuerdo se realiza, tal y como recoge la documentación de la sesión del consejo, en el marco del cumplimiento del Plan de Renovación de Flota aprobado por el consejo de administración el 26 de noviembre de 2025 y para adaptar la planificación prevista, atendiendo a las circunstancias técnicas y del mercado actual, a las anualidades 2027, 2028 y 2029, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, según se recoge en el informe emitido por la dirección técnica de la EMT, "durante 2026 el número de vehículos que se pondrán en servicio será superior al inicialmente previsto, pasando de 63 a 74 vehículos en el período 2025-2026, lo que permitirá situar la edad media de la flota en 8,5 años a final de este ejercicio".

De igual modo, añaden, "se plantea para este consejo la compra de 54 vehículos más, ampliable hasta 74 unidades, con entrega a partir del próximo año, de forma que la edad media de la flota pueda situarse en torno a los siete años en 2029, conforme al compromiso adquirido".

La planificación prevista inicialmente también se verá modificada a causa de las circunstancias actuales del mercado respecto a los vehículos eléctricos e híbridos y a la necesidad de la ejecución de una nueva central de transformación en el entorno de Los Prados para cubrir la potencia eléctrica necesaria, obra que demoraría en el tiempo la incorporación de nuevos vehículos a la flota.

Por ello, la nueva propuesta de contratación, que se ha abordado en el consejo, contempla la adquisición de 74 autobuses híbridos de 12 metros con un precio unitario actualizado de 460.000 euros, lo que supone una inversión total estimada de 34.040.000 euros,

El mismo se articularía mediante la contratación inicial de 54 unidades, con entregas de 32 unidades en 2027 y 22 unidades en 2028 y con posibilidad de una ampliación de 20 unidades adicionales.