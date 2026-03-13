El Consorcio de Bomberos de Málaga distingue a profesionales, entidades y personas por actuaciones en emergencias

Reconocimientos del Consorcio Provincial de Bomberos a profesionales, entidades y personas por actuaciones en incendios y otras emergencias - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Francisco Salado destaca el compromiso de la institución provincial con la seguridad y la protección ciudadana

COÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB), dependiente de la Diputación de Málaga, ha premiado este viernes, con motivo de la celebración del patrón de los bomberos, San Juan de Dios-,la labor de algunos de sus profesionales por actuaciones e intervenciones destacadas durante 2025 y los dos primeros meses de este año. Igualmente, se han entregado varios reconocimientos especiales a personas y entidades por su colaboración con el Consorcio en pro de la seguridad y la protección ciudadana.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la profesionalidad, eficacia y vocación de servicio público de los efectivos del CPB en un acto celebrado en el Parque de Bomberos de Coín al que han asistido el alcalde, Francisco Santos; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; y alcaldes y concejales de diversos municipios.

Salado ha recalcado que la provincia cuenta con el mejor consorcio provincial de toda España y con los mejores bomberos, los mejor preparados y los más solidarios, como demuestran día y a día, y como especialmente lo hicieron en los numerosos temporales que ha sufrido la provincia desde el pasado otoño.

"Las últimas borrascas que hemos encadenado han puesto a prueba la capacidad de respuesta y de coordinación de los distintos servicios de emergencia. Si algo estamos aprendiendo es la necesidad de estar coordinados con otras administraciones y con otros servicios de emergencias, porque los fenómenos atmosféricos son cada vez más virulentos y no entienden de límites ni fronteras entre municipios ni entre provincias", ha añadido.

Salado ha recordado que el CPB de Málaga, constituido como entidad dependiente de la Diputación Provincial de Málaga en mayo de 2008 con el objetivo de unificar y fortalecer los distintos servicios de bomberos que existían en la provincia, ejerce su labor hoy en 98 municipios de la provincia. Presta sus servicios a cerca de 800.000 habitantes censados a través de sus 14 parques y los más de 400 bomberos que componen la plantilla, que durante el año pasado realizaron un total de 4.592 intervenciones.

Y ha incidido en que se trata de un servicio que en muchas ocasiones se realiza trabajando de forma coordinada con otros organismos y cuerpos y fuerzas de seguridad como los servicios sanitarios, 061, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Infoca o Protección Civil, entre otros.

Paralelamente, ha apuntado que, además de las emergencias, desde el Consorcio se realizan funciones en otros ámbitos, como la educación, la formación, las campañas de concienciación y multitud de acciones solidarias por muchos rincones de Málaga, España y todo el mundo.

PREMIOS

Ha recibido un reconocimiento el personal administrativo del CPB por su labor diaria, imprescindible para coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de la entidad y sus resultados exitosos. También ha sido galardonado el personal que formó parte del dispositivo del Consorcio de Bomberos que se desplazó a Galicia para intervenir y colaborar en los incendios que asolaron diversos municipios gallegos durante el pasado verano.

Así mismo, el CPB ha querido reconocer a sus profesionales que llevaron a cabo actuaciones especialmente complejas y destacadas, a veces en situaciones extremas. Por ejemplo, al personal operativo de la zona de la comarca de Antequera por su labor en los rescates acuáticos de personas en el río Guadalhorce, con motivo de las inundaciones del pasado diciembre.

Al personal de la Axarquía por su actuación en dos complejos rescates de personas enterradas en tierra y escombros, ocurridos en Vélez-Málaga en octubre y diciembre del pasado año. A profesionales de la Serranía de Ronda y del Valle del Guadalhorce por su actuación durante las inundaciones de finales de 2025 y principios de 2026.

A operativos de la Costa del Sol Occidental por su actuación y esfuerzos para conseguir abrir una vía de entrada al núcleo de El Secadero, en Casares, incomunicado durante horas a causa de las inundaciones de febrero de 2026. Y a Rogelio Ferrer, operativo del Parque de Bomberos de Torremolinos, por su tenacidad en el descubrimiento del mayor sistema subterráneo de Andalucía, que da origen al complejo nevero-aire en la Sierra de las Nieves, culminando con 30 años de investigación el pasado septiembre de 2025.

OTROS RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Paralelamente, se han entregado varios reconocimientos especiales a personas y entidades por su constante implicación y colaboración con el Consorcio en pro de la seguridad y protección ciudadana. En concreto, al Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Fuengirola; y al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, con el que se ha actuado en los municipios gaditanos más cercanos a la Serranía de Ronda.

También al alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, por la estrecha colaboración a principios de febrero durante las inundaciones en El Secadero; al Ayuntamiento de Coín, por toda la historia que le une a los bomberos de la Diputación, por su apoyo y compromiso con la seguridad y con el Consorcio; y a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, que estuvo al frente de la dirección ejecutiva del Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones en la provincia.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Por otro lado, Francisco Salado se ha referido al esfuerzo que se realiza desde la Diputación para que el CPB cuente con las mejores infraestructuras y equipamientos. En este sentido, ha indicado que el parque de Coín cuenta este año con una partida de 600.000 euros para el inicio de obras de remodelación que, en total, supondrán una inversión superior al millón de euros.

También se están construyendo el nuevo parque de Álora-Pizarra, que entrará en funcionamiento en este primer semestre con 21 efectivos para reforzar la seguridad en la comarca del Guadalhorce, y el de Rincón de la Victoria.

El presidente de la Diputación de Málaga ha precisado que, desde 2019, se han puesto en marcha inversiones por más de 36 millones de euros para la construcción de nuevos parques en la provincia, para la modernización y ampliación de la flota de vehículos y para nuevos equipamientos, materiales y herramientas.