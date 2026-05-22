Continúan trabajos para sofocar el incendio en Canillas de Aceituno (Málaga), que sigue estabilizado

Incendio estabilizado en Canillas de Aceituno - INFOCA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, continúan los trabajos para sofocar el incendio declarado este pasado jueves en un paraje del municipio malagueño de Canillas de Aceituno y que sigue estabilizado.

En el lugar del incendio, que obligó al desalojo preventivo de decena de vecinos de tres viviendas rurales cercanas al fuego y que ya pudieron volver a sus casas, continúan trabajando cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos autobombas y una unidad médica.

El fuego, según señaló el Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, se originó a las 14,43 horas de este pasado jueves en el paraje Portugalejo y quedó estabilizado a las 21,25 horas, por lo que los efectivos continúan este viernes trabajando para su control.