Controlado el incendio declarado este pasado jueves en un paraje en Canillas de Aceituno (Málaga)

Incendio estabilizado en Canillas de Aceituno - INFOCA

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado este pasado jueves en un paraje del municipio malagueño de Canillas de Aceituno.

El incendio, que obligó al desalojo preventivo de decena de vecinos de tres viviendas rurales cercanas al fuego y que ya pudieron volver a sus casas, ha quedado controlado a las 13.40 horas de este viernes, según ha informado el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales consultado por Europa Press.

El fuego se originó a las 14,43 horas de este pasado jueves en el paraje Portugalejo y quedó estabilizado a las 21,25 horas. Los efectivos trabajan ya en su remate y liquidación.