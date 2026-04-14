Cortes de la Frontera (Málaga) acoge la última gala comarcal Mujer del Año 2026

Cortes de la Frontera acoge la última gala comarcal Mujer del Año 2026 - DIPUTACIÓN

CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha celebrado en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera la última gala Mujer del Año 2026, encuentro en el que se reconoce el trabajo o el ejemplo de mujeres de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Se trata del último de los cuatro homenajes comarcales que el ente provincial organiza con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo.

La gala de este marts, celebrada en el Centro de Servicios Sociales de Cortes de la Frontera, ha contado con la participación de la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, que ha recordado que la institución provincial ha programado cuatro entregas de premios, las tres anteriores celebradas en Benahavís, Ardales, y en la Mancomunidad de municipios de Costa del Sol Oriental-Axarquía, y que son las concejalías de Igualdad de los municipios pequeños las que proponen a las premiadas de entre las vecinas de cada localidad.

La diputada provincial ha explicado que estas cuatro galas comarcales 2026, que han premiado a 59 mujeres de la provincia, forman parte de los actos de la delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las diez reconocidas en la última gala como 'Mujer del año 2026', a propuesta de sus ayuntamientos, son Isabel Pacheco Domínguez (Algatocín); Isabel Ramírez Valadez (Arriate); Josefa Montero Calvente (Benadalid); Cristobalina Barroso López (Benalauría); Patrocinio García Sampalo (Benarrabá); María Feu Gutiérrez (Cartajima); y Ana Díez Téllez (Cortes de la Frontera).

También han sido reconocidas en la gala María Guitérrez García (Jubrique); María del Río Tirado (Júzcar); y Catalina Sánchez Sánchez (Montejaque).