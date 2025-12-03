Daniel Pérez, Arturo Fernández y Kendrick Perry representarán en Málaga a sus Majestades de Oriente

Archivo - Cabalgata de SSMM los Reyes Magos en Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer el nombre de las personas que encarnarán a los tres Reyes Magos durante la cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad la tarde del día 5 de enero de 2026.

Los tres designados son el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que encarnará al rey Melchor representando a la Corporación municipal; el hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández, que encarnará al rey Gaspar; y el jugador del Unicaja Baloncesto Kendrick Perry, que encarnará al Rey Baltasar.

Esta designación se ha llevado a cabo según el sistema acordado el año pasado en Junta de Portavoces, que estableció que el rey Baltasar será encarnado siempre por una persona negra a propuesta del alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En lo que se refiere a Melchor y Gaspar, el primero de ellos seguirá siendo encarnado por un representante de los medios de comunicación y de la Corporación (irán alternándose cada año) y el segundo de ellos continuará siendo un representante de la Agrupación de Cofradías designado por ésta.

Los Reyes saldrán en Cabalgata desde el Ayuntamiento el 5 de enero, tras ser recibidos en la Casa Consistorial por los miembros de la Corporación. Inmediatamente después, saludarán desde el balcón del Ayuntamiento antes de subir a sus carrozas para iniciar el cortejo. Los trajes de los Reyes Magos serán obra una vez más del diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado.