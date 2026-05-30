Declarado un incendio en Almáchar (Málaga)

Declarado un incendio en Almáchar - INFOCA

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de un incendio declarado este sábado en el término municipal del Almáchar (Málaga).

El incendio se ha declarado sobre las 11,50 horas en una zona en la que hay cerca terreno forestal y agrícola, por lo que está actuando este servicio, han explicado desde Infoca.

Así, se ha activado a un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y un helicóptero ligero, como medio aéreo.