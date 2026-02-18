El Defensor de la Infancia de Andalucía presenta en Ronda el libro 'Crecer con derechos' ante alumnado de la ciudad

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado en Ronda el libro 'Crecer con derechos', una publicación impulsada por el Foro Profesional de la Infancia que divulga la Ley de Infancia y Adolescencia. - DEFENSORÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este miércoles en Ronda (Málaga) el libro 'Crecer con derechos', una publicación impulsada por el Foro Profesional de la Infancia que divulga la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía y promueve el desarrollo integral, el bienestar, la protección y la participación de los niños y las niñas.

El acto, celebrado en el CEP Ronda, ha contado con la participación del autor, Leandro Castro, y de la ilustradora Isabel Conde, así como con miembros del Foro Profesional por la Infancia, y se ha desarrollado ante escolares del municipio, a quienes se dirige especialmente esta publicación.

Durante su intervención, el defensor ha destacado la importancia de visibilizar los problemas que afectan a la infancia como primer paso para poder combatirlos, entre ellos el acoso escolar y los problemas de salud mental. "No podemos proteger aquello que no queremos ver. Escuchar a niños y niñas, reconocer lo que les preocupa y darles herramientas para defender sus derechos es una responsabilidad colectiva", ha señalado.

Maeztu ha subrayado que conocer los derechos es esencial para poder exigir su cumplimiento y ha recordado que "Andalucía es mejor cuando los derechos se cumplen". Asimismo, ha insistido en la necesidad de oír a la infancia y a la adolescencia, dar valor a su palabra y situar su interés superior en el centro de las decisiones públicas.

Por su parte, Ignacio Gómez de Terreros, del Foro Profesional por la Infancia, ha afirmado que "el Foro ha puesto su esfuerzo y nuestra alma en este libro, que queremos que sea una herramienta para que los niños y niñas conozcan y defiendan sus derechos, y también sus deberes". Ha destacado que "faltaba un libro dirigido a la primera infancia que explicara de forma comprensible la Ley andaluza", y ha añadido que "cuando os respetáis a vosotros mismos y a los demás, estáis defendiendo derechos".

'Crecer con derechos', protagonizado por la niña Andalucía, utiliza historias e ilustraciones para acercar la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía a niñas y niños, abordando cuestiones como la protección frente a la violencia, la salud, la educación, la identidad o la participación. La obra pretende convertirse en un instrumento útil para que la infancia conozca sus derechos, sepa cómo ejercerlos y comprenda también sus responsabilidades en la convivencia.