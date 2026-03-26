Delgado (Podemos) cree que el PP muestra su "falso andalucismo" al dar "la espalda" a García Caparrós en el Congreso

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha acusado este jueves a los diputados del PP de dar "la espalda" a Manuel José García Caparrós, y de evidenciar su "falso andalucismo", al votar en contra de la convalidación del decreto que reforma la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, entre los que se incluye a dicho joven muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza celebrada en Málaga el 4 de diciembre de 1977.

En concreto, el Pleno del Congreso ha convalidado este jueves dicha reforma de la Ley de Memoria Democrática con el apoyo de los habituales socios del Gobierno del PSOE y Sumar, la abstención de Junts, y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Tras la negociación que han mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG le han dado apoyo a cambio de que sus demandas sean incorporadas más adelante a la norma, pues el texto se va a tramitar como proyecto de ley.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Juan Antonio Delgado ha dicho que el voto en contra de los diputados del PP no causa "ninguna sorpresa", y ha afeado a "los compañeros de (Juanma) Moreno Bonilla --en referencia al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A--, en el Congreso de los Diputados" de haber "dado la espalda a García Caparrós".

"Se les ha caído la careta del falso andalucismo, de enarbolar la bandera una vez al año y no los 364 días restantes", ha aseverado el candidato de Podemos a las elecciones del 17 de mayo antes de concluir que "este es el andalucismo de cartón" de Juanma Moreno.