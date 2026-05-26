Denunciados por verter 200 kilos de pescado en mal estado en el polígono guadalhorce de Málaga capital

Vertido ilegal de alimentos en mal estado - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local de Málaga han identificado y denunciado a los responsables de un vertido incontrolado de más de 200 kilos de pescado en mal estado en el polígono industrial Guadalhorce, que se inició tras un requerimiento ciudadano, en el que se alertaba de la existencia en vía pública de gran cantidad de cajas con productos del mar en descomposición.

Fue entonces, cuando los policías se desplazaron a la zona y pudieron comprobar un fuerte olor metros antes de llegar al punto donde se acumulaban las cajas. Los policías realizaron una inspección ocular de los envases y etiquetas, a fin de poder determinar su procedencia.

En este sentido, se identificó a tres empresas diferentes y, junto con técnicos veterinarios del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Málaga, se procedió a investigar la trazabilidad de los productos. Así, se pudo comprobar que, previo a la aparición del vertido, los mismos habían sido devueltos a una distribuidora malagueña por no encontrarse en condiciones adecuadas para su comercialización.

Para contactar con la misma, los policías han tenido muchas dificultades, ya que los datos de registro y contacto no se correspondían con la realidad, si bien, finalmente, se pudo identificar al presunto responsable e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.

Por último, la Policía Local dio aviso a los servicios municipales de limpieza, que procedieron a la retirada del vertido y a la limpieza de la zona afectada.

De forma paralela a esta investigación, el Grupona de la Policía Local de Málaga, ha denunciado a otra distribuidora de productos alimenticios por realizar un vertido en la zona de Campanillas; en concreto, más de 150 cajas con alimentos caducados desde hacía más de dos años.

A través del vertido, se pudo acceder a la empresa que lo había realizado, reconociendo su responsable los hechos. Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que estos hechos constituyen una infracción grave al artículo 90 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, y que el responsable tiene la obligación de reparar el daño causado.