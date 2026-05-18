Detenida por robar media docena de camisetas vintage del Málaga CF

Detenido por robar media docena de camisetas vintage del Málaga CF - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a una joven de 22 años por presuntamente sustraer al descuido media docena de camisetas oficiales del principal club de fútbol de la provincia, en una tienda en calle Larios, en la capital malagueña.

Las prendas en cuestión, que se corresponden con un modelo vintage puesto a la venta recientemente, están valoradas en conjunto en 479,70 euros.

La buena situación deportiva que atraviesa el principal club de la ciudad en Segunda División supone también un atractivo para los descuideros, que hurtan este tipo de productos deportivos a sabiendas de su fácil colocación en el mercado negro, han señalado desde la Policía Nacional en un comunicado.

La operación 'Marqués', llevada a cabo por agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Centro, ha permitido identificar a una joven que habría accedido a una tienda ubicada en calle Larios mientras simulaba ser una clienta más, al fin de hurtar camisetas de fútbol.

Tras deshacerse de las perchas, la sospechosa se echó media docena de camisetas encima de un brazo y aprovechó un descuido de los dependientes para, fingiendo que alguien la llamaba al teléfono móvil, salir del comercio sin abonar las prendas.

La Policía Nacional ya ha localizado a la responsable, que ha sido detenida por su presunta implicación en un delito de hurto. De los hechos se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial.