Un detenido por el incendio que calcinó varios vehículos en Cártama (Málaga)

Un detenido por el incendio que calcinó varios vehículos en Cártama. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Cártama (Málaga) han detenido a un hombre de 41 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de daños por provocar de forma intencionada un incendio que calcinó por completo tres turismos, una motocicleta y tres contenedores de basura.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03,00 horas de este pasado martes 19 de mayo. Varios vecinos dieron la voz de alarma al percatarse de un virulento fuego en la carretera de Coín, en pleno casco urbano del municipio.

Las llamas se propagaron con rapidez por la zona de estacionamiento público, devorando los vehículos y los contenedores de residuos, han informado desde la Guardia Civil a través de una nota.

A pesar de la intensidad del fuego y de su alarmante proximidad a la Biblioteca Pública Municipal, que afortunadamente no resultó afectada, con la rápida intervención de varios vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, se logró sofocar el incendio antes de que provocara daños personales o estructurales mayores.

Tras las investigaciones llevadas a cabo, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar plenamente al supuesto autor del hecho, procediendo a su detención apenas unas horas después del suceso. El arrestado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Málaga.