Detenido por presunta agresión sexual a una menor en un hostal en Málaga capital en Nochevieja

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en Nochevieja a un hombre por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual contra una menor en Málaga capital, según han confirmado a Press fuentes de dicho cuerpo policial.

Los hechos se produjeron en un hostal en el centro de la capital malagueña, donde el hombre supuestamente le realizó tocamientos a la menor de 16 años. Según la información adelantada por Diario SUR, habría aprovechado que esta se encontraba ebria en el baño.

Tanto el hombre, de 37 años como la menor, que viajaba con su familia, son extranjeros y se alojaban en el hostal. Según el rotativo, tras ser avisado de lo sucedido, el recepcionista alertó a las Fuerzas de Seguridad.

Hasta el lugar acudió una unidad de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que se entrevistó con las partes implicadas y realizó las correspondientes indagaciones, tras lo que detuvo al hombre por un presunto delito de agresión sexual.