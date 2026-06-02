Detenidos por vender falsificaciones de ropa en Marbella e intervenidas 319 prensas textiles

Operación de la Policía Nacional en la que han intervenido 319 prensas textiles que vulneraban los derechos registrados por una marca de lujo extranjera - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 319 prendas textiles que vulneraban los derechos registrados por una marca de lujo extranjera y han procedido a la detención de tres personas --otra más ha sido investigada-- por un delito contra la propiedad industrial e intelectual.

Los arrestados tenían las artículos a la venta en dos establecimientos de alto standing en Marbella (Málaga), falsificaciones que comercializaban con una calidad y un precio notablemente inferior a las originales, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, tras la denuncia interpuesta por los representantes legales de una compañía textil extranjera, que tiene reconocimiento mundial en el sector del diseño de moda de lujo, los agentes del Grupo II de delitos económicos de la Brigada de Policía Judicial de Málaga iniciaron una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Durante las pesquisas se comprobó que en dos establecimientos de alto standing, ubicados en Marbella, se estaban comercializando prendas de vestir que imitaban creaciones originales de la marca denunciante, las cuales están debidamente registradas y protegidas por derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión Europea.

La propia ubicación de los locales, dentro de una zona de comercios destinada a la venta de productos de lujo y alto poder adquisitivo, sumado al alto precio de los mismos, lograban inducir a error a los potenciales clientes que llegaban a pensar que los artículos eran legítimos.

Las falsificaciones mostraban hasta los más mínimos detalles, incluyendo estampados originales y exclusivos de sus tejidos, si bien, la calidad y el precio eran notablemente inferiores a las prendas originales, constituyendo un elevado perjuicio económico y un grave daño reputacional a la imagen de la marca.

Tras las oportunas gestiones los investigadores lograron la identificación y detención de los responsables de estos hechos y, tras una inspección en los locales descritos, se procedió a la intervención de 319 prendas.