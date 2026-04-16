Diez detenidos, entre ellos tres taxistas, al desarticular una trama que surtía droga a traficantes en Málaga

Imagen de archivo de la Comisaria de Policía Nacional en Torremolinos. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que, con varios profesionales del taxi supuestamente implicados, presuntamente surtía de drogas a narcotraficantes en las localidades malagueñas de Torremolinos y Benalmádena. Hay diez detenidos, incluidos tres taxistas.

Según ha informado la Comisaría provincial en una nota, estos tres taxistas supuestamente habrían aprovechado su actividad laboral en el sector del transporte público "y sin levantar sospechas, distribuían estupefacientes entre consumidores habituales y otros grupos de narcos afines".

Así, han indicado que cuatro de los principales investigados, entre ellos uno de los taxistas arrestados, han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

En la fase de explotación de la operación, se han practicado cinco entradas y registros en domicilios, que han concluido con la desactivación de dos puntos de venta de droga y el desmantelamiento de lo que se denomina 'guardería', que albergaba un invernadero de marihuana, incautando 152 plantas de cannabis sativa.

Los agentes han intervenido también 887 gramos de cocaína, 180 de éxtasis, 35 de hachís, 706 de cafeína --sustancia de corte--, 259 comprimidos de varios fármacos, dos básculas de precisión, una prensa hidráulica, 30.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y telefonía móvil, entre otros efectos.

La denominada operación 'Carroza', que ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional en Torremolinos-Benalmádena, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la venta de estupefacientes en dos domicilios del núcleo poblacional de Arroyo de la Miel en Benalmádena.

Según la Policía Nacional, uno de los puntos de comercialización estaba controlado por un matrimonio que supuestamente suministraba droga a clientes habituales y otros esporádicos en su propio domicilio.

En el mismo bloque de viviendas, otro investigado, que resultó ser taxista, mantenía contacto con la pareja de traficantes y, con la presunta colaboración de dos compañeros de profesión, "surtían, a bordo de sus taxis, de importantes partidas de estupefacientes y psicotrópicos entre traficantes y clientes, en las localidades de Benalmádena y Torremolinos".

El entramado utilizaba una red de viviendas, locales y trasteros donde ocultaban el grueso de las sustancias. En un piso de alquiler, utilizado como 'guardería' en el barrio torremolinense de La Carihuela, los investigadores aglutinaban el grueso de la droga, principalmente cocaína y éxtasis, un invernadero de marihuana con la logística propia de este tipo de infraestructuras, y diverso instrumental para la adulteración y preparación de las dosis.

La operación culminó con el desmantelamiento de la red, que permitió acreditar la existencia de una estructura jerarquizada con distintos niveles de responsabilidad entre sus integrantes, y la detención de diez personas, ocho hombres y dos hombres, de edades entre 23 y 58 años.

Los investigados pasaron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos, Plaza Número 2, que acordó el ingreso en prisión de cuatro de los sospechosos.