La Diputación Colabora Para Impulsar El Sun Coast Tour, El Primer Circuito Federado De Vóley Playa De La Costa - DIPUTACIÓN

FUENGIROLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga colabora para impulsar el Sun Coast Tour, el primer circuito federado de vóley playa de la Costa del Sol, una iniciativa promovida por Higuerón Gran Málaga Resort junto a la Federación Andaluza de Voleibol que busca fomentar la práctica de este deporte en la provincia y consolidar a Málaga como sede de competiciones oficiales.

El circuito ha sido presentado este jueves en Higuerón Gran Málaga Resort, en Fuengirola (Málaga), en un acto celebrado en las instalaciones de Higuerón Sport Club, en La Higuerita, con la participación de representantes institucionales y deportivos.

La iniciativa permitirá a los jugadores competir en pruebas oficiales federadas y sumar puntos para el ranking nacional sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia.

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha subrayado "el valor estratégico" de este circuito, que "contribuye a reforzar el posicionamiento de la provincia como destino deportivo de referencia y favorece que los deportistas malagueños y andaluces puedan competir en su entorno en pruebas oficiales de alto nivel".

Rosas ha señalado que "la colaboración con iniciativas como el Sun Coast Tour responde al compromiso de la Diputación con el impulso del deporte, la promoción de hábitos saludables y la generación de oportunidades vinculadas a la actividad deportiva en los municipios de la provincia".

Asimismo, ha añadido que "Málaga cuenta con unas condiciones excepcionales para acoger competiciones durante todo el año, especialmente en disciplinas vinculadas al clima, al litoral y al turismo deportivo".

Han detallado que el Sun Coast Tour nace como el único circuito federado de vóley playa de la zona y permitirá estructurar un calendario competitivo estable en la Costa del Sol. Además, una de sus pruebas acogerá el Campeonato de Andalucía, una cita clave que otorgará el acceso al Campeonato de España absoluto, previsto para celebrarse en Fuengirola el próximo mes de agosto.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de la provincia por el deporte como herramienta de promoción, desarrollo económico y proyección exterior. El impulso de competiciones oficiales contribuye a dinamizar la actividad deportiva, atraer participantes y visitantes, y reforzar la capacidad de la Costa del Sol para acoger eventos vinculados a segmentos estratégicos como el turismo deportivo.

Con su colaboración para impulsar el Sun Coast Tour, la Diputación de Málaga refuerza su apoyo a proyectos que favorecen el crecimiento del tejido deportivo provincial, amplían las oportunidades para los deportistas y consolidan la presencia de Málaga dentro del calendario competitivo nacional.