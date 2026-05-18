La Diputación dedica celebración de la Semana de los Archivos al patrimonio documental de la comarca de Antequera

Diputación dedica celebración de la Semana de los Archivos al patrimonio documental de la comarca de Antequera - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga se une un año más a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos (SIA), que este año se dedica al patrimonio documental de la comarca de Antequera, un territorio rico en cultura, tradiciones y acontecimientos históricos.

El 9 de junio se desarrollarán diversas actividades en Antequera, entre ellas una exposición en el Paseo Real, que podrá visitarse hasta el 30 de junio, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La diputada responsable del Archivo General de la Diputación de Málaga, María del Carmen Martínez, ha explicado que en el marco del lema elegido este año por el Consejo Internacional de Archivos, 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuro', la Diputación de Málaga pone en valor la memoria colectiva y el papel fundamental que desempeñan los archivos en la conservación de los documentos, la historia y la identidad de los pueblos.

Este lunes se abre el plazo de inscripción para participar en los actos organizados en Antequera para el día 9 junio, y las personas interesadas pueden inscribirse a través de malaga.es/archivo . En esa jornada, la Diputación pondrá a disposición de los asistentes un autobús desde Málaga con plazas limitadas.

Las actividades en la localidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera y la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, incluyen la exposición 'SIA 2026. La comarca de Antequera y su patrimonio documental', en la que en diferentes mupis se recogen reproducciones de documentos históricos de los municipios de la comarca: Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción.

También ese día se visitarán el archivo municipal de Antequera, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) (ubicado en la Casa de Los Colarte) y el Museo de la Ciudad de Antequera.