Diputación de Málaga y la Cámara de Comercio avanzan en la internacionalización de empresas agroalimentarias y de diseño

La Diputación de Málaga y la Cámara de Comercio han anunciado que van a redoblar esfuerzos en la estrategia conjunta que vienen desarrollando para avanzar y consolidar el proceso de internacionalización de las empresas de la provincia. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Cámara de Comercio han anunciado que van a redoblar esfuerzos en la estrategia conjunta que vienen desarrollando para avanzar y consolidar el proceso de internacionalización de las empresas de la provincia, con especial énfasis en los sectores agroalimentario y de diseño y textiles, con los que la institución provincial está trabajando a través de las marcas promocionales Sabor a Málaga y Málaga de Moda.

Así lo han expuesto el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, en una rueda de prensa en la que han explicado los pasos que se han dado desde el año 2022 y han anunciado las próximas acciones previstas.

Salado ha destacado la importancia del tejido productivo y ha incidido en que, si bien las administraciones públicas deben crear el clima adecuado para facilitar que se produzcan inversiones, "son las empresas las que crean riqueza y empleo".

Por su parte, Escribano ha señalado que la estrategia que se ha seguido en estos años persigue "la mejora de la competitividad de las empresas y diversificar mercados, de modo que reduzcan la dependencia del mercado nacional y consoliden la presencia internacional".

En el ámbito agroalimentario, en estos cinco años se han desarrollado 15 jornadas de formación y sensibilización en todas las comarcas de la provincia y cuatro talleres online, se han realizado siete planes personalizados de internacionalización, se ha acompañado a 14 empresas en un proceso de mentoring especializado y 19 empresas se han incorporado al Hub Málaga Export.

Además, en el ámbito de la promoción internacional, se han desarrollado tres acciones directas en Reino Unido, Colombia y Estados Unidos, y otras dos acciones inversas con compradores de Reino Unido y Brasil, con la participación de un total de 63 empresas adheridas a Sabor a Málaga.

De cara a este año 2026, se están organizando misiones comerciales a Japón, a Polonia y a otro país del Este (Azerbaiyán, Moldavia o Kazajstán) con empresas adheridas a la marca promocional de la Diputación para el sector agroalimentario.

En total, 279 empresas de la provincia se han beneficiado de esta estrategia integral de la Diputación y la Cámara de Comercio entre los años 2022 y 2026, en un modelo que combina formación, planificación, acompañamiento y promoción exterior.

Salado ha avanzado que se va a abrir una nueva línea de colaboración para impulsar la internacionalización de empresas en el ámbito de la moda, aprovechando la marca promocional Málaga de Moda, que se orientará a reforzar la competitividad del sector mediante la internacionalización, la digitalización, la innovación y el impulso al emprendimiento.

Escribano, por su parte, ha apuntado que este sector cuenta con una gran identidad creativa y tradición artesanal, vinculado a la cultura y al turismo, pero también presenta retos estructurales: tamaño reducido, limitada digitalización, escasa experiencia exportadora y dificultades de financiación. Además, ha abogado por una estrategia sostenida y continuada para impulsar el crecimiento y desarrollo de estas empresas.

El presidente de la Diputación ha aprovechado para felicitar a la Cámara de Comercio porque el próximo mes de julio celebrará su 140 aniversario. "La historia de Málaga está íntimamente ligada a la de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sobre todo en una provincia que, desde tiempos inmemoriales, ha demostrado su carácter emprendedor", ha manifestado Salado, quien ha incidido en que la institución cameral "siempre ha estado apoyando al tejido productivo, ayudando a las empresas a crecer, a exportar, y a innovar".