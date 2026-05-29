La Diputación de Málaga convoca sus premios de poesía y ensayo para 2026

Cartel de premio literario - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de las ediciones de 2026 de sus premios de poesía 'Generación del 27' y 'Emilio Prados' y el de ensayo 'María Zambrano', dotados con 15.000, 6.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Los tres certámenes literarios están organizados por el Centro Cultural Generación del 27 y el plazo de presentación de originales estará abierto hasta el lunes 29 de junio, inclusive, para cada uno de ellos.

En total, repartirán una cuantía económica de 31.000 euros y, además, se editarán las obras ganadoras, según ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha asegurado que estos galardones "tienen un alcance internacional y gozan de un notable reconocimiento en el mundo de las letras".

López Mestanza ha enmarcado estos premios literarios en "el compromiso de la Diputación de Málaga con el fomento de la creatividad entre los escritores en lengua española". En este sentido, ha puesto como ejemplos la apuesta continuada de la institución provincial por sus dos premios de poesía, que se convocan desde hace casi tres décadas, y la creación del premio de ensayo María Zambrano hace un lustro.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras candidatas a cada uno de los certámenes serán presentadas -en soporte digital, pendrive o CD, y en formato PDF- en el Registro General de la Diputación Provincial de Málaga (Calle Pacífico, 54, Málaga), y también podrán remitirse a través de Correos. En los originales solo se hará constar el título de la obra y un seudónimo.

Las bases de estos tres premios pueden ser consultadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, según han señalado desde la Diputación en un comunicado.

PREMIO DE POESÍA GENERACIÓN DEL 27

El Premio Internacional de Poesía Generación del 27 convoca su 29 edición consolidado como uno de los más relevantes de la poesía en español, con destacados poetas de España y de los países americanos de habla hispana entre sus aspirantes cada año.

Su dotación económica de 15.000 euros es una de las mayores existentes para un certamen de estas características y la publicación de la obra ganadora la lleva a cabo la editorial especializada en poesía Visor.

Las obras a concurso deberán contar con un mínimo de 500 versos. Podrán participar todas las personas físicas que lo deseen, con una o más obras originales e inéditas en castellano, de tema libre, que no hayan sido premiadas anteriormente en otros certámenes.

La primera edición de este galardón se falló en 1998 y resultó ganador el poeta valenciano Jaime Siles, a quien esta misma semana se le ha concedido el prestigioso Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Durante sus casi tres décadas de existencia, el Premio Generación del 27 lo ha obtenido una nómina de autores en la que se encuentran Ángel García López, Luis Muñoz, Aurora Luque, Luis Antonio de Villena, Benjamín Prado, Manuel Vilas, Juan Antonio González Iglesias, Lorenzo Oliván, Antonio Jiménez Millán, Francisco Ruiz Noguera, Vicente Gallego, Trinidad Gan y los hispanoamericanos Gioconda Belli, Eduardo Chirinos y Piedad Bonnett, entre otros.

En 2025, fue galardonado el poeta cordobés Joaquín Pérez Azaústre por su obra 'Defender El Álamo', que se publicará próximamente. Asimismo, otros ganadores recientes del certamen son Pedro Luis Flores (2022), Raquel Lanseros (2023) y Andrés García Cerdán (2024).

PREMIO DE POESÍA EMILIO PRADOS

Por su parte, el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados inició su andadura en el año 2000 y se considera el gran referente de la joven poesía en español. Este galardón, destinado a autores menores de 35 años, tiene una dotación de 6.000 euros para la obra ganadora y su publicación bajo el sello de la editorial especializada Pre-Textos. Con la presente convocatoria, el certamen al que da nombre el poeta y editor malagueño de la Generación del 27 celebrará su 27ª edición.

En concreto, podrán participar todas las personas físicas menores de 35 años (a la fecha de la publicación de la convocatoria) que lo deseen, con una o más obras originales e inéditas en castellano, de tema libre y un mínimo de 500 versos, que no hayan sido premiadas anteriormente en otros concursos.

En 2025, el ganador del Premio Emilio Prados fue Álvaro Carbonell Cerdá por su poemario 'Manual sobre el funcionamiento de un pájaro', que llegó hace unas semanas a librerías de toda España. Este poeta alicantino se sumó en el palmarés a los autores reconocidos en las ediciones inmediatamente anteriores, como fueron Virginia Navalón (2018), Ángelo Néstore (2019), Juan de Beatriz (2020), Daniel Fernández (2021), Rodrigo Olay (2022), Javier Adrada (2023) y Sebastián Martínez (2024).

Otros de los poetas distinguidos con el Premio Emilio Prados, en su primer cuarto de siglo de historia, han sido voces ya consolidadas del panorama nacional como Josep María Rodríguez, Carlos Pardo, Lola Mascarell, Juan Manuel Romero o Rafael Espejo.

PREMIO DE ENSAYO MARÍA ZAMBRANO

Con esta nueva convocatoria, el Premio Internacional de Ensayo María Zambrano alcanza su quinta edición. El certamen cuenta con una dotación económica de 10.000 euros, distribuidos en 6.000 euros para la obra ganadora y 4.000 euros para el segundo trabajo premiado. Además, la obra premiada en primer lugar será editada por el Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (Cedma).

Este Premio de Ensayo María Zambrano fue creado por la Diputación de Málaga para fomentar la investigación sobre la vida y la obra de la pensadora de Vélez-Málaga, vinculada a la Generación del 27.

Pueden participar todas las personas físicas que lo deseen, con una o más obras originales e inéditas en castellano, que pertenezcan al género ensayo y versen sobre María Zambrano o cualquier tema vinculado a la relación entre la filosofía y la literatura.

Las candidaturas se formalizarán con la presentación de las obras, que no pueden haber sido premiadas anteriormente en otros concursos y tendrán una extensión de entre 60 y 120 páginas, en Times New Roman 12 y a doble espacio.

La ganadora de este galardón en 2025 fue María del Carmen Piñas Saura por su obra 'Artesanía de la luz', y el segundo premio recayó en Domingo Alberto Vital Díaz por 'María y otros poetas: una mujer y lo divino'. En las tres ediciones anteriores, el primer premio lo obtuvieron las obras 'L'Altro Viaggio de Dante. Un análisis filosófico del viaje a través de La Divina Comedia', de María Rodríguez Lorca, en 2022; 'Panorámicas íntimas', de Beatriz Santiago y Vicente Ordóñez, en 2023; y 'El silbido de la seducción. Lo ofídico en María Zambrano', de Herminia Luque Ortiz, en 2024.