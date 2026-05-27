La Diputación de Málaga destinará 400.000 euros a apoyar a clubes deportivos de la provincia

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Deportes, Juan Rosas. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha abierto una línea de ayudas de 400.000 euros para ayudar a los clubes deportivos malagueños a financiar sus gastos corrientes. Se trata de ayudas de hasta 5.000 euros que se podrán solicitar hasta el 9 de junio.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha recordado que la Diputación viene apoyando a los deportistas y clubes malagueños a través del programa Málaga Compite.

Según ha explicado el diputado, las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada de las solicitudes.

Podrán acceder a ellas las entidades deportivas malagueñas como federaciones, confederaciones, clubes deportivos, secciones deportivas, sociedades anónimas deportivas y asociaciones deportivas que tengan como mínimo un equipo inscrito en una liga nacional federativa o participen en competiciones nacionales en categoría máxima no profesional o submáxima no profesional.

Las ayudas servirán para financiar gastos corrientes realizados y abonados entre el 31 de julio de 2025 y el 26 de mayo de 2026, día de publicación de la convocatoria en el BOPMA. --https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20260526-01989-20... --.

Los gastos corrientes subvencionables son el alquiler de instalaciones deportivas, el transporte y alojamiento vinculados a la participación en competiciones, las primas de seguros de accidente o responsabilidad civil, los gastos federativos como cánones, jueces, árbitros, licencias o derechos federativos, y los costes salariales derivados de la contratación de técnicos, entrenadores, monitores, preparadores físicos y otros profesionales.

Las bases se pueden consultar en el BOPMA de 27 de agosto de 2025 -- https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20250827-03341-20... --; mientras que las solicitudes se pueden presentar a través de sede.malaga.es/catalogo-de-tramites/.