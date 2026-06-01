La Diputación de Málaga financia con 1,3 millones de euros nuevos proyectos de la Senda Litoral en Mijas y Benalmádena

Visita de la senda litoral en Mijas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financia con 1,3 millones de euros los nuevos tramos de la Senda Litoral en los municipios malagueños de Mijas y Benalmádena. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado, por un lado, un tramo ya concluido en La Cala de Mijas; y, por otra parte, la zona de la playa de Carvajal, en la que se actuará próximamente.

Salado ha explicado que la Senda Litoral se encuentra ya al 90% de ejecución en toda la franja costera de la provincia y ha recalcado que, "en los últimos diez años, la Diputación de Málaga ha financiado con casi 16 millones de euros un total de 44 actuaciones en once municipios".

Además, ha añadido que estos proyectos "no solo sirven de atractivo turístico, sino que también suponen una mejora medioambiental del entorno y en muchos casos contribuyen a ordenar y mejorar los accesos a las playas".

En lo que se refiere a la Senda Litoral en Mijas, Francisco Salado y la alcaldesa de la localidad, Ana Mata, han visitado el tramo ya finalizado que va desde La Cala hasta el restaurante 'Sheriff', de unos 700 metros. Y hay otro tramo en obras, desde el restaurante 'El Faro' hasta el término de Fuengirola, de 2,3 kilómetros, cuyos trabajos concluirán a mediados de este mes, según ha anunciado la alcaldesa.

Esta actuación, adjudicada por el Ayuntamiento de Mijas por 4,1 millones de euros, está cofinanciada por la Diputación de Málaga con un millón de euros a través de fondos del Plan de Asistencia Económica Municipal.

Se ha instalado como paseo una tarima de madera, en la mayoría del recorrido de tres metros de ancho, que en algunos casos se coloca sobre el terreno, en otros tramos van en voladizo y en algún caso son pasarelas elevadas. En algunos casos, contará con pavimento de hormigón impreso con textura de madera y de adoquín de color negro en los accesos de vehículos.

Queda pendiente un tramo intermedio, aún en estudio por parte de la Demarcación de Costas, desde el restaurante 'Sheriff' hasta el restaurante 'El Faro', con un trazado de algo más de dos kilómetros.

BENALMÁDENA

Por otro lado, Salado ha visitado junto al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, la zona en la que se va a realizar una nueva actuación de la Senda Litoral en la localidad, en concreto en la playa de Carvajal, entre el chiringuito 'Kalifato' y el final de la rampa escalonada que llega a la avenida del Sol. Se trata de un tramo de unos 435 metros que el Ayuntamiento de Benalmádena sacará a licitación por 318.000 euros.

El proyecto, redactado por Turismo y Planificación Costa del Sol, contempla la ejecución de una senda que discurre desde la margen izquierda del chiringuito 'Kalifato' hasta el final de la rampa escalonada que conecta la playa con la avenida del Sol junto al faro de Carvajal.

La actuación contempla la mejora y reparación del camino terrizo existente, necesario además para vehículos de emergencia y de limpieza de la playa. Y también se actuará en la rampa escalonada.

Por otra parte, aún se encuentra en fase de supervisión por parte del personal técnico de la Diputación un proyecto presentado por el Ayuntamiento de Benalmádena para la reparación del acantilado 'Las tres carabelas' y el paseo borde del litoral entre Torrequebrada y La Viborilla.

Es una actuación muy ambiciosa, con un presupuesto de más de tres millones de euros, que incluye la reconstrucción de un tramo destruido por el deslizamiento del talud que lo sustentaba, la rehabilitación de tramos afectados por pequeños desprendimientos y la revegetación de los taludes. También contempla mejoras de accesibilidad e infraestructuras en el paseo marítimo.