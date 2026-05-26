La Diputación de Málaga invierte 900.000 euros en tres nuevos camiones para mejorar la recogida de residuos urbanos

Diputado de Seguridad y Emergencias y presidente del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, Luis Rodríguez, presenta tres nuevos camiones que ha adquirido el CRSU. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación de Málaga incorpora tres nuevos camiones para mejorar la recogida de residuos en la provincia.

El diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, ha explicado durante la presentación de los vehículos que dos de ellos se usarán para la recogida de contenedores de resto (contenedor gris) y de basura orgánica (contenedor marrón) y el otro se utilizará para la recogida de papel y cartón (contenedor azul).

Rodríguez ha indicado que los camiones han supuesto una inversión de casi 900.000 euros y reflejan el esfuerzo que se realiza desde el Consorcio para continuar renovando y modernizando su flota de vehículos.

Por un lado, se incorporan dos camiones de carga lateral para la recogida de los contenedores de resto y orgánica que se destinarán a los municipios de Fuente de Piedra, Humilladero, Colmenar, Casabermeja, Villanueva de la Concepción y Villanueva del Rosario.

Se trata de vehículos que pueden recoger hasta 140 contenedores por turno, más adaptados para zonas urbanas y periurbanas y que generan menor ruido que los de carga trasera.

Por otra parte, se contará con un nuevo camión de carga superior con pluma articulada para la recogida de los contenedores de papel y cartón que se utilizará para los 91 municipios que forman parte del Consorcio Provincial de RSU.

Este vehículo ofrece gran versatilidad, ya que puede recoger contenedores dispersos en zonas rurales o urbanas e integra sistemas de trazabilidad y pesaje por contenedor.

Por último, Rodríguez ha apuntado que también se encuentra en fase de contratación por 1,3 millones de euros el alquiler por un plazo de tres años de ocho camiones de cuatro tipologías distintas para los servicios de recogida de residuos.