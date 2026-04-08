La Diputación de Málaga pone en marcha la I Copa Provincial de Trail con cuatro pruebas que durarán hasta noviembre

I Copa provincial de Trail - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha la I Copa Provincial de Trail, que se desarrollará hasta noviembre de este año con cuatro pruebas. La Copa arrancó el 8 de marzo con el Trail Cártama 'Homenaje a Superpaco', y continúa el 19 de abril con el Urban Trail El Aceite en Fuente de Piedra y Humilladero; Almijara Trail Nerja el 2 de noviembre, y Antequera Trail Race el 28 de noviembre.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a Enrique López Cuenca, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo; Juan Antonio Barba, concejal de Deportes de Cártama, y representantes municipales del resto de los ayuntamientos participantes.

El diputado ha destacado la colaboración entre la Diputación, la FAM, los ayuntamientos y los clubes de montaña de la provincia para poner en marcha esta competición que "da respuesta a la demanda de carreras de trail, un deporte en auge que contribuye a la promoción como destino de turismo deportivo y de interior de una provincia que es, por su geografía y buen clima, un marco idílico para la práctica del deporte en la naturaleza".

Las distancias son de entre uno y dos kilómetros para las categorías Sub8 y Sub10; de dos a tres para Sub12 y Sub14; de tres a cinco para la Sub16; de cinco a diez para las Sub18 y Sub20, y de 20 a 25 kilómetros para las categorías Sub2, Sénior y Máster. Además, la Copa cuenta con una categoría Inclusiva Open.

Han explicado que "la Copa Provincial de Trail combina participación popular y federada, por lo que es accesible tanto para atletas experimentados como de promoción". Las inscripciones se pueden realizar en la web de la Federación Andaluza de Atletismo https://atletismofaa.es/