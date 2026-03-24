La Diputación de Málaga reconoce a siete mujeres por su impulso a la igualdad de oportunidades en sus municipios

Imagen de las premiadas. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha celebrado en Benahavís la tercera gala Mujer del Año, encuentro en el que se reconoce el trabajo o el ejemplo de mujeres de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a propuesta de las distintas concejalías de Igualdad. Se trata de la tercera de las cuatro galas comarcales que el ente provincial organiza con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo.

Tal y como ha emitido la institución provincial, la gala de este martes celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benahavís, ha contado con la participación de la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, que ha enfatizado la importante labor de las instituciones para instaurar políticas transversales y brindar oportunidades de desarrollo, especialmente en el ámbito rural, donde las mujeres lo tienen más difícil.

En este sentido, la diputada provincial ha explicado que las cuatro galas comarcales, donde se premiarán a 59 mujeres de la provincia, forman parte de los actos de la delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Según ha concretado Vergara, los anteriores eventos se celebraron en Ardales y en la Mancomunidad de municipios de Costa del Sol Oriental-Axarquía, y son las concejalías de Igualdad de los municipios las que proponen a las premiadas de entre las vecinas de cada localidad.

En concreto, las reconocidas en la tercera gala como 'Mujer del año' 2026, a propuesta de sus ayuntamientos, son Ana María Bellido Bellido (Alozaina), Josefa Cerván Rodríguez (Benahavís); Mª del Carmen Delgado Pavón (Casares); Isabel Lara Caravantes (Guaro), Carmen Castillo Sánchez (Manilva), Marta González Pérez (Monda), y Josefina García González (Ojén).

En suma, esta ha sido la tercera de las cuatro galas comarcales que se celebrarán este año, en las que se entregarán un total de 59 reconocimientos. La siguiente cita será en Cortes de la Frontera para reconocer a otras diez mujeres.