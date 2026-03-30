Dos detenidos de un grupo especializado por robar en trasteros de Málaga

Utiles robos trasteros intervenidos en una operación policial en Málaga con dos detenidos - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos ladrones habituales de trasteros en Málaga. Ambos individuos pertenecen a un grupo organizado especializado en el robo de guardamuebles.

Se trata de miembros de un entramado de carácter itinerante que cometen este tipo de ilícitos a lo largo de toda la geografía española, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se ha realizado por el grupo primero de investigación de la Comisaría de distrito Oeste de Málaga, a raíz de las denuncias recibidas por robos con fuerza realizados en trasteros de diversas zonas de la ciudad de Málaga; a partir de las cuales el modus operandi analizado por los investigadores constató que se trataba de hechos en los que los autores eran coincidentes.

Los individuos eran conocidos por los agentes al haber estado implicados en delitos de la misma naturaleza con anterioridad. Precisamente, son miembros de un grupo organizado y especializado en el robo de trasteros.

Tras reunir todos los indicios y visionar, además, las grabaciones de cámaras de seguridad se observó a los presuntos autores acceder de manera irregular a una de las instalaciones de una de las empresas del sector, aprovechando la entrada de un cliente. En uno de los robos habrían sustraído 7.800 euros; en otro 1.000 euros.

De igual modo, se dio la circunstancia de que en uno de los asaltos fueron captados por las cámaras de seguridad y al acudir los indicativos policiales consiguieron proceder a su detención.

Además, se han intervenido tres ganzuás de diferentes tamaños; un imán; dos clips, 26 últiles metálicos para la apertura de candados; dos pares de guantes de nitrilo y un rollo de cinta aislante.