Dos detenidos por el robo en el campo de fútbol de Cártama (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos pertenecientes al Puesto Principal de Cártama (Málaga) han detenido a dos individuos como supuestos autores del robo en las instalaciones del campo de fútbol Joaquín Martín Díaz de dicha localidad malagueña, cometido en la madrugada del pasado 12 de mayo. Se trata de dos vecinos del mismo municipio.

Así lo han informado desde el instituto armado en una nota, en la que han indicado que los autores accedieron a la citada instalación forzando uno de los accesos, accediendo posteriormente a los vestuarios y a un almacén donde se guardaba diverso material deportivo, comida y bebidas que iban a ser usadas en la celebración de final de la temporada.

Tres días después del hecho, gracias a las distintas gestiones operativas llevadas a cabo por los agentes, se logró identificar y detener a los supuestos autores por la comisión de un delito de robo con fuerza, han precisado.

Tras el registro llevado a cabo en el domicilio de los detenidos, los agentes hallaron gran parte del material que había sido sustraído, además de distintas herramientas que supuestamente habrían utilizadas para forzar el acceso a la instalación deportiva.