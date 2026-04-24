De la Torre sobre el AVE directo de Málaga-Madrid: "Necesitamos tener las dos vías operativas sin fragilidad en ninguna"

Archivo - Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a valorar este viernes la reanudación del AVE directo con Madrid para el próximo 30 de abril, pero ha incidido en que "necesitamos tener las dos vías perfectamente operativas, sólidamente defendidas, sin fragilidades en ninguna; la fragilidad del muro, es un ejemplo, o la fragilidad del túnel".

Así lo ha señalado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha recordado que el pasado miércoles en un encuentro en Palacio de Ferias y Congresos coincidió con un técnico de la empresa que lleva el control de calidad de esa obra, "con el cual he tenido conversaciones telefónicas, no todos los días, pero periódicas, para ver cómo iba la obra, sin tener que desplazarme" y le preguntó al respecto de los trabajos, comentándole éste que se iba en plazo.

"Bien es verdad, y ya dije, que es una vía, y necesitamos que haya los dos vías, en cuanto pueda ser", lo que "nos da una mayor seguridad". Asimismo, ha recordado que "la vía más al este, que es la más afectada y la que ahora no se pone en servicio, está o lo ha estado afectada fuertemente durante meses por el túnel del Valle de Abdalajís" y "espero que eso se resuelva".

"Le di ideas al ministro hace bastantes meses, cuando hubo ese corte, para que se estudiara un túnel de drenaje del agua del acuífero", ha recordado De la Torre.

A su juicio, "no tiene sentido tener una vía al borde de un acuífero que no se puede frenar porque no se puede hacer una presa ahí dentro de la montaña para que el acuífero no pueda romper lo que es la protección del túnel".

"Es de sentido común, si el túnel se ha hecho dentro de un acuífero en su momento porque no se supo o se ignoró, seamos prácticos, aprovechemos el agua, no la vamos a tirar, esa agua se puede utilizar perfectamente para los regantes del Valle de Abadalajís o del Guadalhorce en balsas que van saliendo, etcétera, devolver al Valle del Abadalajís el agua que perdió de su manantial al haber tocado ese acuífero y blindar perfectamente el túnel", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que "no queramos defender un acuífero que no tiene sentido tenerlo al lado del túnel. Seamos claros. Hablemos sin complejos de este tema", ha señalado De la Torre, quien ha añadido que "parece que hay como una sensación de que un acuífero es algo sagrado" y, ha continuado, "en España hay centenares de acuíferos que se han agotado con pozos verticales, desgraciadamente no se les ha protegido, nadie se ha enterado de lo que se extraía, se ha sacado agua en muchos sitios".

De la Torre ha incidido, por tanto, en que "necesitamos tener las dos vías perfectamente operativas, sólidamente defendidas, sin fragilidades en ninguna; la fragilidad del muro, es un ejemplo o la fragilidad del túnel".

Por último, ha dicho que "siempre procuro ser positivo en todas las valoraciones, constructivo en ellas, y por eso, justamente, doy estas ideas para que quede perfecta nuestra conexión de alta velocidad con Madrid y con el resto de España", ha concluido.