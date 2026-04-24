Montero afea al PP sus críticas a la reanudación del AVE a Málaga atribuyéndola a "electoralismo" del Gobierno

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a medios antes de reunirse con representantes de UGT y CCOO del manipulado de frutas y verduras en Almería. A 24 de abril de 2026 en Almer - Marian León - Europa Press

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha rechazado las críticas que desde el PP-A que lidera Juanma Moreno se han realizado en las últimas horas sobre el anuncio de restablecimiento de la conexión directa por alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Málaga a partir del próximo 30 de abril, atribuyéndolo a "electoralismo" del Gobierno de Pedro Sánchez por la cercanía de los comicios autonómicos del 17 de mayo, cuya campaña empieza formalmente el día 1 de ese mes.

En una entrada en su cuenta de la red social X este viernes, María Jesús Montero ha criticado sobre la suspensión de la conexión por AVE entre Madrid y Málaga que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno difundiera primero un "bulo catastrofista" sobre lo que supondría "para la economía de Málaga en Semana Santa" dichas obras en el AVE con Madrid.

La dirigente socialista ha subrayado que después se ha constatado que la provincia malagueña ha registrado "la segunda mejor cifra económica de los últimos cinco años".

"Después continuaron exigiendo la inmediatez de su reapertura, hasta con un paripé en Bruselas", y "ahora, con la fecha cerrada, lo califican de 'electoralismo'", ha agregado María Jesús Montero en su crítica dirigida a los 'populares' que gobiernan la Junta.

En esa línea, la candidata socialista ha concluido su apunte en 'X' con la afirmación de que "Andalucía necesita un gobierno serio, responsable, que deje a un lado los bulos y la confrontación y se ponga a trabajar para mejorar la vida de la gente".