Endesa remite a Estepona (Málaga) una propuesta previa de acceso a red tras evaluar suministro para unidad La Calera

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ESTEPONA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La filial de redes de Endesa, e-distribución, tras evaluar que existe capacidad para la nueva solicitud recibida en relación con la unidad de ejecución La Calera, ha remitido al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) una propuesta previa de acceso a la red de distribución.

Así, e-distribución, filial de redes de Endesa, atendiendo a las instrucciones recibidas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mediante resolución de 14 de mayo, y dentro del plazo establecido ha realizado actuaciones, según han indicado en un comunicado.

En concreto, ha evaluado la capacidad de acceso y conexión a partir de la información presentada por el Ayuntamiento de Estepona mediante carta de 23 de diciembre de 2025, para la unidad de ejecución La Calera para 831,46 kW, de acuerdo con los criterios establecidos por la CNMC y en el plazo fijado por el organismo regulador.

Como consecuencia de dicha evaluación técnica se ha determinado que existe capacidad suficiente para atender dicha consulta, que se ha registrado como una solicitud de Acceso y Conexión oficial, a pesar de que no entró por el canal que e-distribución tiene reglamentariamente establecido.

Asimismo, se ha comunicado al Ayuntamiento de Estepona la capacidad de acceso en el punto de conexión solicitado mediante una propuesta previa. La propuesta remitida permite avanzar en la solución del suministro eléctrico necesario y abre la vía para continuar la tramitación de un proyecto de especial relevancia para las familias afectadas.

Esta solución ha sido posible tras la actualización de las necesidades de suministro asociadas al desarrollo urbanístico, lo que ha permitido identificar una alternativa técnica viable para la conexión de las futuras viviendas.

Los siguientes hitos del proceso pasan al ámbito del solicitante, el Ayuntamiento de Estepona, que tendrá que aceptar dicha propuesta previa para que se emita el correspondiente Permiso de Acceso y Conexión.

Posteriormente, y tras obtener las autorizaciones correspondientes contempladas en la normativa, se tendrán que ejecutar tanto por parte de e-distribución, como por parte del promotor --Ayuntamiento de Estepona--, las obras pertinentes para la conexión física de las instalaciones, aunque previamente el promotor tendrá que remitir un proyecto de electrificación para los 831,46 kW concedidos.

Al respecto, han incidido en que es "importante subrayar el esfuerzo que se ha realizado por parte del promotor para reducir la potencia solicitada en 584,96 kW".

Por último, han señalado que e-distribución mantiene su compromiso de colaboración con el Ayuntamiento de Estepona y con el resto de las administraciones implicadas para facilitar el desarrollo de este proyecto residencial, actuando con la máxima diligencia y conforme a los principios de transparencia, objetividad e igualdad de trato que rigen el acceso y conexión a las redes eléctricas, así como al marco normativo.