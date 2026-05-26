Un equipo médico de Málaga impulsa la "experiencia inmersiva" con simulación para la formación de futuros especialistas

Simposio de pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga celebra este jueves 28 de mayo una iniciativa formativa: 'Entrenamiento en Abierto: primer paso hacia la simulación clínica real en Neonatología y Pediatría', dirigida a residentes y adjuntos jóvenes.

El programa ofrece una experiencia inmersiva basada en entrenamiento práctico, simulación clínica, ecografía aplicada, visitas a áreas estratégicas del hospital y contacto directo con profesionales en activo, según han explicado desde el hospital en un comunicado.

La actividad nace con el objetivo de acercar a los futuros especialistas la realidad asistencial diaria de una unidad de Pediatría y Neonatología moderna, permitiéndoles "vivir desde dentro cómo se toman decisiones clínicas reales, cómo se trabaja en equipo y cómo se afrontan situaciones de alta complejidad clínica", ha informado el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga.

El pediatra comparte la idea de que muchos residentes terminan su formación con un "enorme conocimiento teórico, pero con la sensación de que la Neonatología y Pediatría real empieza después. No es sólo enseñar técnicas; es enseñar cómo se vive realmente la Pediatría y la Neonatología actuales", ha apuntado Baca.

El programa se divide en dos circuitos paralelos --neonatal y pediátrico-- e incluye formación en ecografía pulmonar neonatal, ecografía gastrointestinal y renal, análisis de casos clínicos realistas y visitas guiadas a áreas estratégicas del servicio.

Entre los espacios que pueden conocer los participantes, destaca la unidad neonatal integrada madre-recién nacido, el área de atención urgente pediátrica, la hospitalización pediátrica especializada, los espacios de simulación clínica y las áreas de investigación del Hospital.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto será "su filosofía docente" basada en una formación muy próxima a la realidad asistencial. "Ya no es teoría. Es la vida real. Lo que no entrenes aquí, lo tendrás que entrenar solo", ha afirmado el doctor Baca.

El encuentro forma parte del itinerario formativo vinculado al próximo treceavo 'Encuentro Neonatal Grupo Uncibay y Hospital Quirónsalud Málaga', que se celebrará en octubre de 2026 y contará con un seminario avanzado de simulación clínica neonatal y pediátrica.

El Grupo Pediátrico Uncibay, del que el doctor Manuel Baca es director, ha habilitado además 15 plazas becadas para facilitar el acceso de jóvenes pediatras interesados en iniciar formación avanzada en simulación clínica.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay "refuerzan su apuesta por la formación innovadora, el entrenamiento práctico y la captación de nuevas generaciones de pediatras en un momento especialmente relevante para la pediatría española".