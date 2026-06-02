Estepona inicia la construcción de un velódromo, que incluye campo de fútbol 11 e instalaciones de rugby

El alcalde de Estepona informa sobre el inicio de la construcción de un velódromo, que incluye campo de fútbol 11 e instalaciones de rugby - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha iniciado las obras para la construcción de un velódromo, que se ubicará junto al arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas, y que incluirá instalaciones para la práctica de ciclismo, fútbol 11 y las primeras para rugby en la ciudad.

El proyecto contempla además la creación de un parque periurbano con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados, que albergará una pista de rodadura inclinada para ciclistas (velódromo), así como un campo de césped artificial de última generación preparado para acoger tanto partidos de rugby como de fútbol 11.

Este cicloestadio, de forma ovalada, contará con gradas distribuidas en varios niveles con capacidad inicial para un millar de espectadores, ha indicado el Consistorio.

El complejo incluirá también aseos, vestuarios, gimnasio, despachos y espacios de almacenamiento, completando así el edificio principal destinado a servicios. La infraestructura se ubica en una parcela de equipamiento deportivo situada al noroeste del término municipal, junto al arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas.

La primera fase de construcción será dotar al terreno de los correspondientes servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad. Las dimensiones del campo de juego se han definido siguiendo los criterios establecidos en la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y Espacios (NIDE), elaborada por el Consejo Superior de Deportes, que recoge las condiciones técnicas necesarias para la práctica tanto del fútbol como del rugby. Del mismo modo, el diseño de la pista de ciclismo responde a las especificaciones recogidas en el Reglamento UCI del Deporte Ciclista.

La actuación se adjudicó a la UTE Parque Estepona por un importe de 3.652.569,85 euros (IVA incluido). La empresa adjudicataria presentó una mejora que supone una reducción sobre el plazo inicial de ejecución, por lo que la duración total de las obras será de nueve meses.

VPO Y CONEXIÓN CON PARQUE FERIAL

Por otro lado, han señalado que en esta misma zona, el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo proyecto destinado a la integración del río Monterroso en la ciudad, creando un área urbana para el ciudadano que quedará conectada con el Parque Ferial y Deportivo, así como con el núcleo urbano de la localidad.

Además, el desarrollo de toda esta zona irá acompañado de la construcción de viviendas de protección oficial. En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando en la tramitación administrativa para llevar a cabo una modificación del planeamiento que permita obtener suelo que sea destinado a la construcción de unas 300 (VPO) en la zona de Monterroso.