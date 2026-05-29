Estepona (Málaga) amplía la red de equipamientos deportivos en el extrarradio con la construcción de dos pistas de pádel

Terreno para la construcción de las dos pistas de pádel - PICASA/AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) incrementará la red de instalaciones deportivas en la ciudad con dos nuevas pistas de pádel en la urbanización 'Nueva Atalaya'; en concreto, entre las calles Nueva Atalaya y avenida Pernet, para las que ya han comenzado las obras de construcción.

Estos espacios en el extrarradio de la ciudad vendrán a complementar el equipamiento público deportivo ya existente en la zona, que incluye una pista de pádel y una pista polideportiva destinada a la práctica de fútbol sala, baloncesto y otras modalidades deportivas, según han explicado desde el Consistorio en un comunicado.

La obra contempla el nivelado y mejora de la parcela, su desbroce, la construcción de las nuevas pistas, así como la dotación de servicios de electricidad y evacuación de aguas pluviales. La superficie total construida alcanza los 400 metros cuadrados.

La teniente alcalde del área de Infraestructuras, Fomento y Turismo (FIT), Ana Velasco, ha subrayado que la construcción de estas nuevas pistas "no sólo ampliará las opciones para la práctica deportiva, sino que también contribuirá a dinamizar la zona y fomentar la integración social a través del deporte".

La obra se adjudicó por un presupuesto de 124.503,57 euros, y un plazo de ejecución de tres meses. El Ayuntamiento viene impulsando nuevos equipamientos deportivos en la zona del extrarradio, como el espacio recientemente inaugurado en 'Cancelada' dedicado a la figura del joven Ignacio Echeverría, que falleció en un atentado terrorista en Londres en 2017 mientras intentaba defender con su tabla de skate a personas que estaban siendo atacadas por los agresores yihadistas.

Este espacio, que ya contaba con una pista de skate y zonas verdes, se ha visto ampliada y mejorada con nuevas instalaciones deportivas: un parque de calistenia, dos pistas de petanca y una mesa de tenis.