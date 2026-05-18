Estepona reanuda las obras de la glorieta de José Martín Méndez, que avanzan hacia su fase final - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha retomado las obras de construcción de la nueva glorieta en la avenida José Martín Méndez. Una actuación que tiene como objetivo reorganizar la circulación en esta zona y descongestionar de tráfico la rotonda donde se ubica una gasolinera.

Los trabajos tuvieron que paralizarse temporalmente debido a la necesidad de ejecutar un desvío de una línea de media tensión, una actuación imprescindible para poder continuar el proyecto con todas las garantías técnicas y de seguridad, ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

Una vez concluidos estos trabajos, ya se ha reanudado la construcción de la nueva rotonda. Esta actuación se desarrolla en una de las zonas con mayor concentración de tráfico del municipio, especialmente en horas puntas ya que conecta con el acceso al polígono industrial.

En concreto, la nueva glorieta se ubica en la confluencia de la avenida José Martín Méndez con la calle Alemania. La teniente alcalde de Infraestructuras y Fomento, Ana Velasco, ha señalado que las obras afrontan su fase final en la que queda pendiente concluir la acera norte, ejecutar la glorieta central y realizar los trabajos de asfaltado y señalización de toda la zona.

Velasco ha destacado que esta actuación permitirá "mejorar la fluidez del tráfico y reorganizar la circulación hacia la subida al polígono, contribuyendo a descongestionar la rotonda de la BP".

El proyecto cuenta con una inversión municipal de 401.415 euros (IVA incluido) y está previsto que las obras queden finalizadas en el plazo aproximado de un mes.