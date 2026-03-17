Archivo - Estepona tramita la licencia de obra para construir 117 VPO en Camino de Cortes Sur - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTSEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado que la Fundación Vimpyca ha solicitado la licencia de obra para iniciar la construcción de 117 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en dos parcelas situadas en Camino de Cortes Sur.

La teniente alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo (FIT), Ana Velasco, ha explicado que los técnicos municipales ya se encuentran trabajando en este expediente con el objetivo de que el Consistorio pueda, "a la mayor brevedad, otorgar las autorizaciones para que las obras puedan dar comienzo".

El Ayuntamiento enajenó en 2023 estos suelos municipales para favorecer la construcción de vivienda protegida en la ciudad. Las parcelas fueron entonces adquiridas por la Fundación Vimpyca, una entidad benéfica de construcción sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción de viviendas protegidas, y que cuenta con varias promociones en marcha en otros puntos de la provincia de Málaga.

En la primera parcela, con una superficie de 5.882 metros cuadrados, se ejecutarán 84 viviendas, mientras que en la segunda, que cuenta con 2.418 metros cuadrados, se levantarán 33 inmuebles, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de este proyecto, el equipo de gobierno continúa trabajando en la elaboración de un pliego para licitar otras dos parcelas municipales donde se podrán construir 199 viviendas de protección oficial en Camino de Cortes Norte. Esta licitación tendrá dos particularidades jurídicas que posibilitarán que estos suelos puedan ser incluso adquiridos a coste cero por los promotores, lo que repercutiría en un menor precio final de las viviendas.

Al respecto, el Consistorio ha apuntado que las parcelas destinadas a VPO saldrán a licitación con un precio máximo fijado por el propio Ayuntamiento, de manera que los interesados en construir tendrán la oportunidad de ofrecer una menor cuantía por las mismas.

Además, las empresas que liciten para construir esas VPO obtendrán una mayor puntuación por parte de la mesa de contratación cuando ofrezcan un menor precio final a los compradores de esas viviendas.

Por otra parte, han señalado que el Consistorio dio luz verde en el Pleno del pasado mes de noviembre a la aprobación inicial de la modificación de un plan parcial para el desarrollo urbanístico de una parcela de 655.250 metros cuadrados en la zona de Arroyo Vaquero, donde se podrán levantar 683 viviendas de renta libre, que deberán ir acompañadas de otras 518 viviendas de protección oficial.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa trabajando otros proyectos urbanísticos que permitirán la construcción de 300 VPO en el Camino de Monterroso y otras 800 en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero.

A estas actuaciones se añade que el Consistorio aprobó en el pasado Pleno de febrero la compatibilidad de uso para un total de 36 parcelas municipales que podrán destinarse a la construcción de vivienda protegida.

Han valorado que "esto ha sido posible gracias a la adhesión del Ayuntamiento al Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, para promover la construcción de VPO".

En base a los parámetros recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona, en los citados suelos, que se encuentran distribuidos por todo el término municipal, podrían construirse un total de 738 viviendas.

Por último, Velasco ha indicado que el Ayuntamiento de Estepona propondrá en el Pleno ordinario de este jueves que se pongan a disposición del Gobierno central seis parcelas municipales con capacidad para la construcción de 109 viviendas de protección oficial.

Se trata de suelos con usos compatibles con proyectos de vivienda protegida ubicados en zonas como Casas del Padrón, Llanos de la Boladilla y Camino de Cortes.

La propuesta municipal responde al anuncio efectuado recientemente por el Gobierno de España de movilizar hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda, y financiar la construcción de 15.000 unidades al año en España a través del fondo 'España Crece'.