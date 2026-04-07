Un estudio del IEO revela cómo se nombran los principales relieves del fondo marino en las aguas españolas

Modelo batimétrico donde se indican algunas toponimias de montes y cañones del Mar de Alborán - IEO-CSIC

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con el Institut de Cièncias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), ha analizado por primera vez de forma sistemática los talasónimos, los nombres que identifican las formas del relieve submarino en las cinco demarcaciones marinas españolas.

El trabajo, publicado en la revista Estudios Geográficos, recopila 443 nombres de elementos del fondo marino, convirtiéndose en la compilación más completa realizada hasta ahora en las aguas españolas, han indicado en un comunicado.

Para realizar el estudio, el equipo investigador revisó bases de datos internacionales, visores cartográficos y publicaciones científicas, integrando toda la información en un sistema cartográfico que permitió elaborar mapas detallados del relieve submarino y crear una base de datos abierta con estos nombres.

Los nombres de estas estructuras submarinas tienen orígenes muy diversos. Algunos hacen referencia a su localización geográfica, otros describen la forma del relieve, y muchos están dedicados a científicos, exploradores o figuras relevantes de la historia marítima.

Así, el estudio muestra que los nombres geográficos son los más frecuentes, seguidos por los que homenajean a personalidades científicas.

Además de recopilar los nombres existentes, el trabajo propone nuevas denominaciones para varios relieves submarinos que hasta ahora no habían sido nombrados. Entre ellos se encuentran montes submarinos dedicados a la oceanógrafa Ángeles Alvariño, pionera de la investigación marina española, o al investigador Andrés Barbosa.

En el mar de Alborán, los investigadores también han propuesto el montículo Odón de Buen, en homenaje al fundador del Instituto Español de Oceanografía y una de las figuras clave en la historia de la oceanografía española.

Desirée Palomino, autora principal del estudio e investigadora del Centro Oceanográfico de Málaga, ha señalado que "el trabajo marca también un hito al proponer nombres de mujeres científicas en el campo de las ciencias marinas para designar relieves submarinos. Esto es un paso significativo hacia el reconocimiento de la contribución de las mujeres científicas en esta disciplina".

UN PASO HACIA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA TOPONIMIA SUBMARINA

El estudio pone de manifiesto que en ocasiones un mismo relieve submarino puede aparecer con nombres distintos según la base de datos o la publicación consultada, lo que genera confusión y dificulta la comunicación científica.

La nueva base de datos elaborada por los investigadores busca contribuir a ordenar y estandarizar la toponimia del fondo marino, una herramienta clave para la investigación oceanográfica, la cartografía marina y la gestión del espacio marítimo que, a su vez, permite modificaciones y la adición de nuevos nombres en el futuro.