Eurecat colabora con más de 300 empresas en Andalucía desde que se implantó en 2023 en Málaga

Uno de los proyectos, sobre agricultura - EURECAT

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha colaborado con más de 300 empresas en Andalucía para acelerar su innovación desde que se implantó en 2023 en Málaga, informa este jueves en un comunicado.

Ha impulsado así tecnologías avanzadas en descarbonización, movilidad y digitalización, entre otros ámbitos, con aplicación en sectores estratégicos para Andalucía, como el aeroespacial, la salud y la agricultura.

Eurecat opera en toda la comunidad desde el Parque Tecnológico de Málaga, donde creó la unidad Eurecat Innova junto a Innova IRV, y ha ampliado su equipo y capacidades en tecnologías digitales avanzadas, ciberseguridad, descarbonización, semiconductores y robótica, para aumentar su alcance territorial e intensificar la transferencia tecnológica al ecosistema andaluz.

También ha articulado una red de colaboración con agentes del ecosistema de conocimiento e innovación de Andalucía, como el Railway Innovation Hub, la Universidad de Málaga, Fidesol y Cetemet, entre otros.

MÁLAGA

En Málaga ha puesto en marcha de una oficina Acelera Pyme, para acercar capacidades tecnológicas, acompañamiento especializado y herramientas de innovación a las empresas.

La oficina se enmarca en la iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital desarrollada por Red.es, y pretende acercar capacidades tecnológicas, acompañamiento especializado y herramientas de innovación a las empresas del territorio.

La directora de Eurecat Andalucía, Verónica Ramírez del Valle, ha destacado que están "muy cerca del mercado para anticipar y aportar soluciones tecnológicas que respondan a los retos complejos" que afrontan las empresas y la sociedad.

GRANADA

El director general de Eurecat, Xavier López; su director de Ecosistemas, Gabriel Anzaldi, y ella misma se han reunido este mes con administraciones y agentes del ecosistema de la innovación y empresarial andaluz para alcanzar toda Andalucía.

López ha acordado con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en el marco del centro demostrador de IA urbana iQuantum.

Desarrollarán iniciativas conjuntas en IA aplicada a la gestión urbana, sostenibilidad, análisis avanzado de datos urbanos, innovación empresarial o transferencia tecnológica; y se impulsarán proyectos piloto, pruebas de concepto y programas de colaboración con empresas, universidades y centros de investigación vinculados al entorno tecnológico de Granada.

Los directivos de Eurecat también han mantenido reuniones con el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y directivos de Endesa Andalucía, entre otros.