La exposición 'Picasso Memoria y Deseo' se despide este domingo del Museo Picasso Málaga

Archivo - Vista de la exposición 'Picasso Memoria y Deseo' - MPM - Archivo

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Picasso Memoria y Deseo' se despide este domingo, 12 de abril, tras permanecer alojada en el Museo Picasso Málaga en sus salas temporales desde el pasado mes de noviembre.

Los visitantes del MPM han recorrido estas salas de manera incesante a lo largo de este tiempo, en el que la muestra, además, ha dado mucho de sí con una programación de actividades educativas y culturales destinadas a descifrar un proyecto expositivo tan inspirador como complejo.

El punto culminante, en este sentido, tuvo lugar hace varias semanas, cuando el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga (UMA), Eugenio Carmona, comisario del proyecto, llenó el auditorio Christine Ruiz-Picasso con su ponencia titulada 'Para recorrer Picasso Memoria y Deseo', ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

La exposición parte del óleo de 'Pablo Picasso: Estudio con cabeza de yeso' (1925), objeto de fascinación de Dalí y Lorca. Y pieza que marca una "línea divisoria" tanto en su producción como en la evolución de su personalidad artística.

Así, de esta manera, a la propuesta expositiva se sumaba un proyecto de investigación que pretendía explorar la relación entre las imágenes, el devenir del sujeto moderno y la vivencia de tiempos históricos diversos en un mismo presente cultural. En palabras del comisario, Eugenio Carmona, esta pintura era más bien una "metapintura" que respondía a "una tensión entre el deseo y la memoria".

La exposición 'Picasso Memoria y Deseo' abarca obras realizadas hace ahora un siglo, entre las décadas de 1920 y 1930, en un tiempo en el que Europa estaba sumida en poderosas y dramáticas paradojas: colonialismo, nacionalismo extremo, guerras incesantes y letales.

Muchos hombres y mujeres artistas transformaron, a pesar del duro contexto, sus mentalidades y sus valores sociales, en pro de la emancipación liberadora.

El Arte Moderno se extendió en círculos sociales amplios y, al mismo tiempo, comenzó a ser cuestionado por los emergentes regímenes políticos autoritarios. La dialéctica entre la permanencia y el cambio era incesante. El presente resituaba la memoria de un pasado que permanecía implicado en la vida cotidiana. Sin embargo, los nuevos modos de vida y pensamiento impulsaban un continuo deseo de transformación. Memoria y deseo.

En 1924, durante unas vacaciones en Juan-les-Pins, Picasso realiza los dibujos conocidos como las "constelaciones", en donde puntos de tinta conectados por finas líneas forman guitarras y mandolinas. En 1931, parte de estos dibujos fueron trasladados a madera por Georges Aubert y publicados por Ambroise Vollard y Blaise Cendrars, ilustrando el célebre relato de Honoré de Balzac, La obra maestra desconocida (1831).

La publicación incluye además otros dibujos de Picasso ejecutados entre 1927 y 1931, y unos aguafuertes sobre el tema el artista y su modelo. Con este motivo, la exposición ha presentado una instalación en la que la voz en off del barítono malagueño Carlos Álvarez narra en varios idiomas fragmentos de esta obra mientras el visitante transita por un pasillo en donde se pueden ver las "constelaciones" del Cuaderno 30, y los dibujos de cabezas dobles y rostros del cuaderno 31 que sirvió para ilustrar la edición de este relato.

'Picasso Memoria y Deseo' es un proyecto del Museo Picasso Málaga que ha contado con el Patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte. Comisariado por Eugenio Carmona, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga (UMA).