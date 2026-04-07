Exposiciones y conciertos central la celebración del 150 aniversario de la plaza de toros La Malagueta de Málaga

Actos 150 aniversario plaza de toros de la Malagueta - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Exposiciones, conferencias, conciertos y una mini feria taurina en junio son algunas de las actividades programadas por la comisión organizadora de los actos con motivo de la celebración del 150 aniversario de la plaza de toros de la Malagueta, que arrancaron el pasado sábado con la Corrida Picassiana.

Así lo han dado a conocer el portavoz de dicha comisión, Enrique Romero, y el comisario, Juan Carlos Estrada, en un acto en el que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que La Malagueta, inaugurada en 1876 y obra del arquitecto Joaquín de Rucoba, "además de ser un coso taurino de primera categoría, es un Bien de Interés Cultural y un eje vertebrador de la vida social de Málaga". Salado ha tenido palabras de "respeto, recuerdo y emoción" por la reciente pérdida de Ricardo Ortiz.

En el capítulo de exposiciones, la comisión organizadora contempla 'Papel y seda, memoria taurina de Málaga', sobre la historia de la tauromaquia a través de los sellos, 'La Malagueta según Sur', una muestra sobre la pasión de la tauromaquia a través del arte cofrade y su liturgia, otra sobre el libro verde del toro bravo y una muy especial sobre el día que tomó la alternativa Joselito en La Malagueta, efeméride que tuvo lugar en abril de 1986, hace 40 años.

También se han previsto charlas, coloquios y conferencias sobre aspectos como imágenes antiguas inéditas, la Malagueta como elemento arquitectónico, personajes y familias que han marcado hitos en la plaza.

Los dos únicos indultos que han tenido lugar, los toreros predilectos por la afición, el cine en La Malagueta, la filatelia del mundo del toro y una charla con expertos sobre la influencia de la tauromaquia en la Generación del 27, analizando la decisiva figura de Ignacio Sánchez Mejías, torero, dramaturgo y mecenas cultural, son otros temas que se abordarán.

En cuanto a los conciertos, se celebrará la zarzuela 'Pan y circo', a través del Teatro Lírico Andaluz, y un encuentro de bandas de música, con la participación de la banda de Miraflores y Gibraljaire, la banda del Maestro Tejera y la banda Primitiva de Liria. A propósito del 50 aniversario de la banda de Miraflores y Gibraljaire, se realizará un tour a través de todas las plazas de toros de la provincia para su promoción y difusión.

También se celebrarán otros actos, como el proyecto de coleccionables Taurocromos, un sello especial conmemorativo del 150 aniversario de la Malagueta, la edición de 1.000 tarjetas postales prefranqueadas y otros actos organizados en colaboración con los colectivos taurinos de la provincia. Además, se le ha encargado un pasodoble al compositor malagueño José Antonio Molero.

En junio previsiblemente se ofertará un mini abono especial conmemorativo, dentro de un programa que incluye una corrida de toros especial por el 150 aniversario, una novillada con picadores --que será la final del Circuito Andaluz de Novilladas de la Fundación del Toro de Lidia--, un festival a beneficio de las Hermanitas de los Pobres y un concurso de recortes.

Y ya en octubre tendrá lugar en el Teatro Cervantes la Gran Gala de la Tauromaquia, en la que se entregarán los premios a los triunfadores de la temporada en Málaga y donde se clausurarán los actos del 150 aniversario.