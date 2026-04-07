Fallece Christine Ruiz-Picasso, artífice del Museo Picasso Málaga

Christine Ruiz-Picasso en una imagen de archivo - MPM

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Christine Ruiz-Picasso falleció este pasado lunes, 6 de abril, a las 18.00 horas a los 97 años, en su casa de Provenza, en Francia. Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, y fue la principal impulsora y artífice del Museo Picasso Málaga (MPM), junto con su hijo Bernard.

El museo se abrió en octubre de 2003, y recibe ya 800.000 visitantes al año. Christine era presidenta de Honor del Museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. El Auditorio del museo fue bautizado como Auditorio Christine Ruiz-Picasso para perpetuar su estrecho vínculo con el recinto. Las exequias fúnebres se anunciarán oportunamente, ha indicado la pinacoteca malagueña en un comunicado.

Christine Ruiz-Picasso nació en Francia en 1928 y estuvo vinculada al mundo del arte desde joven. Se convirtió en nuera de Pablo Picasso al casarse con Paul Ruiz-Picasso, el hijo mayor del artista y de la bailarina rusa Olga Khokhlova.

Juntos tuvieron un hijo, Bernard Ruiz-Picasso, quien también ha seguido los pasos de su madre en la promoción del legado picassiano. "Su sensibilidad artística y compromiso con la cultura la han convertido en una figura respetada en el ámbito museístico y cultural".

El sueño de Pablo Picasso de tener un museo en su ciudad natal se hizo realidad en 2003 tras la generosidad y tesón de Christine Ruiz-Picasso: la colección del Museo Picasso Málaga, compuesta por más de 230 obras, fue posible gracias "a la generosa donación" de Christine y a la de su hijo Bernard Ruiz-Picasso.

El Museo Picasso Málaga y la Junta de Andalucía lamentan profundamente la pérdida de una mujer "que dedicó su vida a preservar y difundir el legado de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

IMPULSORA DEL MUSEO PICASSO MÁLAGA

La idea inicial nació en 1953 de los contactos entre el propio Pablo Picasso y Juan Temboury Álvarez, entonces delegado provincial de Bellas Artes de Málaga. El pintor malagueño quería que su obra estuviera presente en su ciudad natal, pero este proyecto quedó frustrado poco después.

Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo mayor del artista, retomó los contactos con el gobierno de la ciudad de Málaga con motivo de las exposiciones 'Picasso clásico' y 'Picasso, primera mirada', que tuvieron lugar en el Palacio Episcopal de Málaga en 1992 y 1994, respectivamente.

Fue tal el entusiasmo que provocó en la ciudadanía malagueña el poder contemplar por vez primera en Andalucía el trabajo de Picasso, que en 1996 Christine Ruiz-Picasso reinicia el proyecto de su suegro de 1953.

Para su creación la Junta de Andalucía adquirió el Palacio de Buenavista en 1997 y Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista, donaron 233 obras a la Fundación Museo Picasso Málaga Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso que se fundó ex profeso para la génesis del proyecto y que es la que actualmente rige el museo.

De este modo, 50 años más tarde, el Museo Picasso Málaga se hacía finalmente realidad siendo inaugurado el 27 de octubre de 2003, han recordado.

Christine Ruiz-Picasso fue distinguida como Hija Predilecta de Andalucía en 2003, en reconocimiento a su labor cultural y su contribución al patrimonio artístico de la región. En 2023, con motivo del 20º aniversario del Museo Picasso Málaga, se le rindió homenaje nombrando el auditorio del museo como Auditorio Christine Ruiz-Picasso. Aunque no pudo asistir por motivos de salud, su hijo Bernard expresó que su madre estaba presente 'con el corazón'.

"Su legado como mecenas, promotora cultural y defensora del patrimonio picassiano ha contribuido significativamente a la vida cultural de Málaga, de España y al conocimiento del arte moderno", han señalado desde el MPM.