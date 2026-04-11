Un fallecido tras la colisión de un camión con un turismo en la A-7 en Nerja (Málaga)

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado en la A-7, a la altura del municipio malagueño de Nerja, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 ha atendido a la 01.30 horas el primero de varios avisos que alertaban de la colisión de un camión con un vehículo, al parecer, parado en el arcén a la altura del kilómetro 934, sentido Málaga, y solicitaban asistencia sanitaria urgente para una persona atrapada en el interior del coche.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio de Bomberos y a mantenimiento de la vía.

Así, cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar nada pudieron hacer por salvar la vida del conductor del turismo y solo pudieron confirmar su fallecimiento. Fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a la víctima del interior del turismo siniestrado.