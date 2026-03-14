'La Familia Benetón +2' Reivindica El Valor Del Cine Familiar En El Festival De Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Joaquín Mazón ha presentado este sábado en el 29 Festival de Cine de Málaga la película 'La familia Benetón +2'. Esta comedia familiar llega fuera de concurso a la sección oficial del certamen malagueño.

En 'La familia Benetón +2' se desata de nuevo el caos, justo cuando Toni Benetón cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural. La llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Joaquín Mazón, director de 'La familia Benetón +2', ha participado en una rueda de prensa en el cine Albéniz junto con Leo Harlem y El Langui, intérpretes; el guionista Curro Velázquez y los productores de la cinta.

"Para nosotros ya se ha convertido en una manía clausurar el festival, una maravillosa manía porque cuando lo hicimos con la primera película fue el preludio de un funcionamiento estupendo en las salas", ha recordado el director Joaquín Mazón.

Sobre la necesidad de rodar una secuela de la exitosa 'La familia Benetón', su director ha sido claro: "Todos estábamos de acuerdo en que teníamos que dar un paso adelante y subir la apuesta con la película"

Por ello, 'La familia Benetón +2' es "una película un poco más grande, un poco más colorida, un poco más divertida y bastante más caótica", ha explicado el cineasta madrileño.

"Tiene un puntito más de caos, pero luego también la relación de los chicos ha cambiado", ha comentado el actor Leo Harlem. "Pero es que visualmente la película, sinceramente, está en otra liga", ha añadido con entusiasmo.

El principal cambio de esta secuela es la aparición de dos nuevos personajes, una pareja de bebés. "La incorporación de los dos bebés, y ellos no son conscientes de lo que han hecho, nos ha cambiado totalmente la película", ha bromeado el actor Leo Harlem.

"Tuvimos que doblar alguna parte porque el sonido con los niños llorando era muy difícil tenerlo limpio. Pero yo viéndola en el doblaje me he escacharrado, me he reído mucho", ha señalado el actor.

Leo Harlem ha compartido el apodo de uno de los bebés, 'niño motor', porque cada vez que oía esa palabra antes de rodar comenzaba a llorar.

"En el primer día de rodaje yo dije: "Es imposible que terminemos la película", ha confesado el director Joaquín Mazón, dadas las dificultades de rodar con los bebés. "Fuimos a toma única y vamos. Entonces lo hicimos como se rodaba antes", ha detallado el cineasta. Eso supuso confiar más en los ensayos,

También ha compartido El Langui alguna anécdota sobre los bebés: "Yo tengo tres hijos y he cogido más a estos niños que a los míos". "A mí me parece que un gran valor que tiene el cine familiar es que se trata de la primera aproximación real de niños a las salas. Es la primera vez que ven una película en un cine con otra gente, en una pantalla enorme y eso es una forma de crear ese gusto y esa cantera por la afición al cine", ha reivindicado el actor Leo Harlem, protagonista de 'La familia Benetón +2'.