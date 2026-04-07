La Feria de la FP se celebrará el 22 de abril en los jardines de Tabacalera y la colección de Museo Ruso - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio (CAM) organizan la segunda edición de la Feria de la FP el próximo 22 de abril para dar a conocer la oferta de Formación Profesional en la ciudad, con el apoyo de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, y enmarcada dentro del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo y Educación, Formación y Economía Social 2021-2027.

Los jardines de Tabacalera, en la avenida Sor Teresa Prat, albergan este evento que bajo el nombre 'Hola Dual' contará con diferentes actividades para crear sinergias entre estudiantes, profesorado y empresas que quieran colaborar en la formación práctica del alumnado, en horario de 09.30 a 14.00 horas y con entrada gratuita.

La concejala delegada de Educación, María Paz Flores, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y de Universidad, Miguel Briones, han informado sobre esta iniciativa que pretende promocionar y difundir esta modalidad educativa que cuenta con un alto grado de empleabilidad.

La segunda edición de la Feria de la FP contará con una zona de expositores en los jardines de Tabacalera, donde un total de 36 centros de FP de la ciudad podrán mostrar su oferta formativa y atraer a nuevos estudiantes. Por otro lado, se prevé la participación de más de 120 empresas que podrán analizar las posibilidades de colaboración en la formación práctica del alumnado.

La Feria de la FP tiene como objetivo ayudar a los jóvenes y sus familias a encontrar una titulación, el centro y la modalidad que mejor se adapte a sus intereses y aspiraciones laborales. Igualmente, permitirá a las empresas conocer de primera mano los perfiles formativos y competencias que mejor se ajusten a sus necesidades laborales.